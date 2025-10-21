हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदिवाली पर जलते-जलते बचीं धनश्री वर्मा, दोस्तों के संग जला रही थीं पटाखे

दिवाली पर जलते-जलते बचीं धनश्री वर्मा, दोस्तों के संग जला रही थीं पटाखे

सेलेब्स में भी दिवाली का उत्साह खूब देखने को मिला. टीवी सेलेब्स ने भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया. ऐसे में धनश्री वर्मा ने भी खूब मस्ती की, लेकिन उनके संग इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 01:26 PM (IST)
फिल्मी दुनिया से लेकर टीवी सेलेब्स तक ने दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाया. हर बार की तरह इस बार भी एकता कपूर ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सेलेब्स ने शिरकत की.इस पार्टी में बॉलीवुड लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के सितारों ने शिरकत की और अंदाज से चार चांद लगाया.

एकता कपूर की पार्टी में 'राइज एंड फॉल' के विनर अर्जुन बिजलानी से लेकर करण कुंद्रा तक शामिल हुए.एकता कपूर की पार्टी में धनश्री वर्मा ने भी स्टाइलिश अंदाज में एंट्री मारी. इस दौरान धनश्री वर्मा ने मैरून कलर की स्ट्रक्चर्ड साड़ी और कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना था.

हादसा टल गया

धनश्री वर्मा ने इस दौरान दोस्तों के संग खूब मस्ती की.लेकिन, पटाखे जलाते वक्त उनके संग बड़ा हादसा होने से बचा.दऱअसल, जैसे ही धनश्री ने पटाखा जलाया चिंगारी निकलकर उनके चेहरे तक आ गई. हालांकि, धनश्री ने मौका रहते खुद को संभाला और दूर हट गईं, ऐसे में बड़ा हदासा टल गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

 

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, धनश्री के फैंस को उनकी चिंता सताने लगी. हालांकि, धनश्री बिल्कुल ठीक हैं और पार्टी में उन्होंने काफी मस्ती भी की. सोशल मीडिया पर धनश्री वर्मा की कई फोटो और वीडियो वायरल हो रही है. धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बेहद ही स्टनिंग दिखाई दे रही हैं.

धनश्री वर्मा लाइमलाइट चुराना अच्छे से जानती हैं. आए दिन वो किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई ही रहती हैं. फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. आखिरी बार धनश्री को अशनीर ग्रोवर के रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में देखा गया था. धनश्री आखिरी वक्त शो में बनी रही थीं.

Published at : 21 Oct 2025 01:26 PM (IST)
Dhanashree Verma Ekta Kapoor Diwali 2025
