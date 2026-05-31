‘मैं अपनी जिंदगी जी रही थी', नागा चैतन्य संग शादी पर पहली बार खुलकर बोलीं शोभिता धुलिपाला

साउथ कपल शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य अक्सर चर्चा में रहते हैं. दोनों की शादी दिसंबर 2024 से लगातार चर्चा बनी हुई है और अगस्त में दोनों ने सगाई की थी. हालांकि, उससे पहले तक दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की थी और लंबे समय से उनके लिंकअप की अफवाहें भी चल रही थीं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में शोभिता ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी और उस पर आने वाले अटेंशन को लेकर बात की और बताया कि वह इन सब चीजों को कैसे हैंडल करती हैं.

पर्सनल लाइफ पर उठ रहे सवालों पर तोड़ी चुप्पी

दरअसल, गलाटा प्लस को दिए इंटरव्यू के दौरान जब शोभिता धुलिपाला से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रहे लगातार अटेंशन और उससे डिटैच रहने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इन अनुभवों ने उन्हें काफी कुछ सिखाया है. उन्होंने कहा, 'हां, थोड़ा बहुत ध्यान तो रहता है, लेकिन लोग जिज्ञासु होते हैं. मैं अपनी जिंदगी जी रही थी और मुझे नहीं पता कि लोग किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे. मैं अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर हूं जहां मैं खुद को पहले से ज्यादा अच्छे से जानती हूं और समय के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं.'

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उन्होंने आगे कहा, 'आज के समय में हर चीज को लेकर बहुत बातचीत और शोर है, लेकिन यह सब मौसम की तरह है. समाज का भी अपना एक मौसम होता है, जो हमेशा बदलता रहता है. इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह स्थायी नहीं है. मुझे लगता है कि इंसान को खुद के अंदर स्थिर रहना चाहिए.'

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बता दें, नागा चैतन्य ने पहले सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी, लेकिन फिर दोनों का तलाक हो गया. तलाक के करीब एक साल बाद नागा चैतन्य का नाम शोभिता धुलिपाला से जड़ने लगा. इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब दोनों को एक जैसे वेकेशन डेस्टिनेशन की तस्वीरें शेयर करते और कई ट्रिप्स पर साथ स्पॉट किए जाने की बातें सामने आने लगीं.

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वर्क फ्रंट

काम की बात करें तो शोभिता धुलिपाला जल्द ही तमिल साइ-फाई फ्यूचरिस्टिक ड्रामा 'वेट्टुवम' में नजर आने वाली हैं, जिसे मशहूर डायरेक्टर पा. रंजीत ने निर्देशित किया है. वहीं नागा चैतन्य अपनी अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' की रिलीज की तैयारी में जुटे हुए हैं. हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसमें हॉरर, माइथोलॉजी, एडवेंचर और एक्शन का मिश्रण देखने को मिल रहा है. इस फिल्म का निर्देशन कार्तिक दंडू कर रहे हैं.