स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयश की 'टॉक्सिक' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट! जानें रन टाइम

यश की 'टॉक्सिक' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट! जानें रन टाइम

Toxic: 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है. फिल्म में कोई कट नहीं लगे हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Aug 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी. यश जोरों-शोरों से फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस भी नजर आएंगी. फिल्म के कन्नड़ वर्जन का सेंसर प्रोसेस पूरा हो गया है. 

फिल्म को मिला कौनसा सर्टिफिकेट?

ऑफिशियल सेंसर सर्टिफिकेट का हवाला देने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से A सर्टिफिकेट मिला है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने 13 अगस्त को फिल्म के कन्नड़ वर्जनको सर्टिफिकेट दे दिया. फिल्म का रन टाइम 194 मिनट और 12 सेकंड है. इसका मतलब फिल्म 3 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड लंबी है.

हालांकि, फिल्म के सर्टिफिकेट और रन टाइम को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई.

ये भी पढ़ें- TMKOC: माधवी के अचार में कांच का टुकड़ा, असित मोदी का फैंस को सरप्राइज

फिल्म की कास्ट के बारे में
इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. वहीं वेंकेट के नारायण ने KVN प्रोडक्शन के तहत फिल्म को प्रोड्यूस किया है. यश भी फिल्म को को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश में लिखा गया और शूट किया गया है. वहीं हिंदी, तेलुगू, तमिल और मलयालम में फिल्म को डब किया गया है.

फिल्म में यश लीड रोल में हैं. वहीं नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मणि वसंत, अक्षय ओबेरॉय, बालाजी मनोहर और सुदेव नायर जैसे स्टार्स फिल्म में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें- बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 5 फिल्में मचा रही धमाका, सनी, इमरान और सूर्या में से कौन मारेगा बाजी?

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर के बारे में है. फिल्म के ट्रेलर में काफी खूब खराबा देखने को मिला. यश के फिल्म में डबल रोल में होने की भी खबरें हैं. फिल्म में कियारा को भी बोल्ड अवतार में देखा गया. कियारा और यश की केमिस्ट्री को पसंद किया गया. हालांकि, इंटिमेट सीन को लेकर कियारा ट्रोल भी हुई.

फिल्म हुई थी पोस्टपोन

बता दें कि इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी. फिल्म का आदित्य धर की 'धुरंधर' के साथ क्लैश था. हालांकि, फिर इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया. फिल्म की रिलीज पोस्टपोन को लेकर यश ने रिएक्ट किया था. उन्होंने वैराइटी इंडिया से बातचीत में कहा था, 'मैंने इस फिल्म को समय लेकर रिलीज करने का फैसला किया है. शायद ये मेरे फैंस को पसंद न आए. वो नाराज हों. क्योंकि फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही लोग उसके बारे में लिखने लगते हैं. लोग फिल्म को देखना चाहते हैं. फिल्म में बहुत पैसा लगा है. लेकिन मुझे भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं लोग उसे समझेंगे.'

अब लंबे अरसे के बाद फिल्म थिएटर में रिलीज होगी और इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं.

इसके अलावा यश को नितेश तिवारी की 'रामायण' में देखा जाएगा. यश फिल्म में रावण के रोल में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट! जानें रन टाइम
यश की 'टॉक्सिक' को बिना किसी कट के मिला A सर्टिफिकेट! जानें रन टाइम
बॉलीवुड
Awarapan 2 Box Office Day 1: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' करेगी बंपर ओपनिंग, दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 4 करोड के पार
'आवारापन 2' करेगी बंपर ओपनिंग, दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 4 करोड के पार
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office Day 1: सनी देओल की 'बंटवारा 1947' करेगी दमदार ओपनिंग? दोपहर 2 बजे तक 1 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' करेगी दमदार ओपनिंग? जानें-दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
Independence Day 2026: 15 अगस्त पर इन गानों से मनाएं आजादी का जश्न, देशभक्ति से भर जाएगा माहौल
15 अगस्त पर इन गानों से मनाएं आजादी का जश्न, देशभक्ति से भर जाएगा माहौल
Advertisement

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
स्पोर्ट्स
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
बिहार
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget