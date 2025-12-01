फिल्ममेकर राज निदिमोरू और एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के रिलेशनशिप में होने के रूमर्स काफी समय से फैल हुए हैं. हालांकि दोनों ने ही कभी इन अफवहों पर रिएक्ट नहीं किया. वहीं अब खबरें फैली हुई है कि सामंथा और राज 1 दिसबंर यानी आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

क्या सामंथा और राज कर रहे हैं शादी?

वायरल हो रही खबरों के मुताबिक डायरेक्टर और एक्ट्रेस, एक बेहद इंटीमेट शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिल्मीबीट की एक रिपोर्ट का दावा है कि दोनों सोमवार, 1 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कहा जा रहा है कि यह सेरेमनी कोयंबटूर के ईशा योगा सेंटर में होगी, हालांकि दोनों में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया हैय

राज की एक्स-वाइफ ने की क्रिप्टिक पोस्ट

सामांथा और राज की शादी के रूमर्स के बीच, निदिमोरू की एक्स-वाइफ श्यामाली डे के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है. फैंस ने देखा कि डे ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर राइटर माइकल ब्रूक्स का एक कोट शेयर किया था, जिसमें लिखा था, "हताश लोग हताश होकर कुछ भी कर देते हैं."





सामंथा और राज के प्रोफेशनल कमिटमेंट्स

इस बीच, सामंथा और राज ने एक्ट्रेस के ब्रांड लॉन्च इवेंट में गले मिलते हुए एक फोटो शेयर करके अपने रोमांस को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल कर दिया था. डायरेक्टर ने एक्ट्रेस के साथ प्रोफेशनल फ्रंट पर भी काम किया है. उनके साथ कई आने वाले प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है. खबर है कि नंदिनी रेड्डी की डायरेक्ट की हुई आने वाली तेलुगु एक्शन ड्रामा 'मां इंति बंगाराम' को दोनों को-प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑनलाइन काफी अटकलों के बावजूद, न तो सामंथा और न ही राज ने इन खबरों पर कोई कमेंट किया है और न ही डेटिंग की खबरों को ऑफिशियली कन्फर्म किया है.

सामंथा की नागा से हुई थी पहली शादी

तेलुगु एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु साल 2021 में अपने पति नागा चैतन्य से अलग हो गईं थी. इस एक्स कपल ने 2017 में गोवा में शादी करने से पहले कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. हालांकि, फैंस यह देखकर हैरान रह गए कि उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलना. अलग होने के बाद, नागा चैतन्य शोभिता धुलिपाला के साथ आगे बढ़ गए और उन्होंने पिछले साल शादी कर ली थी.