सामंथा प्रभु और राज निदिमोरू ने की शादी, कंगना से आलिया तक ने दी कपल को बधाई

सामंथा रुथ प्रभु ने 'फैमिली मैन' सीरीज के डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की. शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा-'01.12.2025.' जैसे ही कपल की प्यार भरी तस्वीरें सामने आईं. ठीक वैसे ही बॉलीवुड सितारों ने तुरंत ही उन पर प्यार बरसाया.

सामंथा-राज को काजल अग्रवाल, एक्ट्रेस पार्वती, राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला और कल्याणी प्रियदर्शन समेत कई सितारों ने शादी की मुबारकबाद दी है. वहीं बॉलीवुड सितारे जैसे दिशा पाटनी, अनन्या पांडे, हंसिका, आलिया भट्ट, समीरा रेड्डी, अथिया शेट्टी, वरुण धवन, दिया मिर्जा, मानुषी छिल्लर, कंगना रनौत और स्वरा भास्कर ने भी कपल को बधाई दी है.

'सैम और राज को बधाई...'

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने कपल को बधाई देते हुए लिखा- 'सैम और राज को बधाई! आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं.' वहीं दिशा पाटनी ने बधाई देते हुए लिखा- 'ओह गॉड! आप लोगों को आशीर्वाद मिले.' अनन्या पांडे ने लिखा- 'बधाई हो मेरी खूबसूरत सबसे अच्छी लड़की सैमी.' आलिया भट्ट के अलावा अन्य सितारों ने लाल दिल और फ्लॉवर इमोजी भी शेयर कर कपल को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई दी.





तलाक के चार साल बाद सामंथा ने की दूसरी शादी

आपको बता दें कि सामंथा रुथ प्रभु की ये दूसरी शादी है. एक्ट्रेस की पहली शादी साल 2017 में एक्टर नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य संग हुई थी. हालांकि कपल का रिश्ता बेहद जल्द टूट गया था. दोनों ने साल 2021 में तलाक ले लिया. अब नागा से अलग होने के 4 साल बाद सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु संग शादी रचाई है. बता दें कि सामंथा से तलाक के बाद नाना ने भी 2024 में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी रचा ली थी. वहीं राज निदिमोरू की भी ये दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने 2015 में श्यामली दे से शादी की थी. 2022 में राज और श्यामली का तलाक हो गया था.