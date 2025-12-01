बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' को लेकर खबरों में हैं. उनकी इस सीरीज की हर कोई खूब तारीफें कर रहा है. वहीं मनोज की एक्टिंग का हर कोई मुरीद बना हुआ है. इन्हीं सब के बीच मनोज ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी शबाना रजा संग अपनी15 साल शादी के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने शादी से संबंधित कई दिलचस्प खुलासे भी किए हैं.

वाइफ शबाना रजा संग कोई अनबन नहीं

दरअसल, मनोज बाजपेयी ने 'ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे' के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर उन पहलुओं को बताया जिसे फैंस जानना चाहते हैं. इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 15 साल से वे अपनी वाइफ शबाना रजा संग एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. उनकी 15 साल की शादी में न तो कभी कोई अनबन हुआ और और न कोई विवाद.

रिश्ते में हमेशा विनम्रता और धैर्य जरूरी है

बातचीत में मनोज बाजपेयी ने इस बात पर जोर दिया कि प्यार करना काफी जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि प्यार में आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है. प्यार में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है. अगर आप अपना गुरूर छोड़ दे तो आप लंबे समय तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. इस तरह आपकी शादी जो एक मजबूत रिश्ते है वह लंबे समय तक टिकी रहती है. प्यार और रिश्ते में हमेशा विनम्रता और धैर्य देखी जाती है. इसके लिए आपको एक-दूसरे की फीलिंग की इज्जत और साथ की जरूरत होती है. इसमें अहंकार, घमंड जैसी बुरी आदते नहीं होनी चाहिए.

आपको बता दें कि मनोज ने शबाना को आठ साल डेट करने के बाद शादी रचाई थी. इनकी शादी 2006 में हुई थी. शादी के पांच साल बाद कपल ने साल 2011 एवा नायला के रूप में अपने पहले बेबी का स्वागत किया था.