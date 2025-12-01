सामंथा प्रभु ने अपनी शादी पर लगवाई स्पेशल ब्राइडल मेहंदी, इस जगह लिखवाया था पति राज निदिमुरू का नाम
Samantha Prabhu Mehndi Pics: सामंथा प्रभु ने राज निदिमोरु से शादी के लिए खास मेहंदी लगवाई थी. उनकी मेहंदी आर्टिस्ट ने खुलासा किया है कि एक्ट्रेस के हाथ पर खास जगह पर उनके पति का नाम छिपाया गया था.
सामंथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु संग शादी कर हर किसी को हैरान कर दिया है. एक्ट्रेस 1 दिसंबर को शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत की है. हर कोई इन्हें साथ देख कर काफी खुश हैं. वहीं कपल को हर तरफ से बधाइयां मिल रही है. यूं तो कपल की शादी काफी प्राइवेट थी जो काफी शांत तरीके से हुई. कपल ने कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र में शादी के बंधन में बंधा.
इस शादी में कपल के करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे.बता दें कि शादी की तरह कपल का हल्दी और मेहंदी सेरेमनी भी काफी प्राइवेट था. हालांकि सामंथा के हाथों में लगी काफी खास थी. इस बारे में सामंथा की ब्राइडल मेहंदी आर्टिस्ट ने खुलासा किया है.
ईटाइम्स की रिपोर्ट्स मुताबिक सामंथा के हाथों में चेन्नई की रहने वाली मेहंदी आर्टिस्ट अरुलमोझी इलावरासु ने मेहंदी लगाई थी. मेहंदी आर्टिस्ट ने बताया कि अपनी मेहंदी सेरेमनी ने सामंथा ने बेहद सिंपल मेहंदी लगाई थी जो कि बेहद खास तरीके से डिजाइन की गई थी. उनकी मेहंदी ट्रेंडसेटर थी और एक खास टच देने के लिए उनकी हाथों में दूल्हे का नाम लिखा गया था. 'राज' के नाम को उनकी मेहंदी में छिपा दिया गया था.
जानिए कहां छिपाया गया था राज का नाम
रिपोर्ट के अनुसार, मेहंदी आर्टिस्ट ने बताया कि एक्ट्रेस को मेहंदी लगाने में सिर्फ एक घंटा ही लगा था. मेहंदी भले ही सिंपल थी लेकिन उनके दुल्हे का नाम बेहद खास जगह छिपाया गया था. दुल्हे का नाम सामंथा के राइट हैंड के मिडिल फिंगर में छिपा हुआ था. मेहंदी आर्टिस्ट के बताया कि दूल्हे का नाम छिपाना मेहंदी संस्कृति का एक हिस्सा है. इसलिए इसे बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया था.
हंसती रहती थीं सामंथा
मेहंदी आर्टिस्ट ने सामंथा के दुल्हन लुक के बारे में बात करते हुए कहा कि ब्राइडल लुक में वह पूरे समय मुस्कुराती रहती थी. एक आइकन होने के बावजूद, वह अपने सबसे करीबी लोगों के साथ एक बहुत ही साधारण शादी करना चाहती थीं, और उन्हें खुश देखकर हमारा दिन बन गया.
