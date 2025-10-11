'मेरी आत्मा को झकझोर दिया', 'कांतारा चैप्टर 1' पर सुनील शेट्टी ने ऐसे किया रिएक्ट, बोले- आंखों में आंसू आ गए
Kantara Chapter 1 Screening : ऋषभ शेट्टी की फिल्म का मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया जिसमें सुनील शेट्टी भी पहुंचे. मूवी देखने के बाद उन्होंने तारीफ के पूल बांध दिए. जानें उन्होंने क्या कहा.
दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' हाल ही में रिलीज हुई है. इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबई में रखी गई. इसमें बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी शामिल हुए. सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को देखने के बाद मूवी की खूब तारीफ की. इसकी कुछ तस्वीरें ऋषभ शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं. इस दौरान ऋषभ ने सुनील को फिल्म को दिए गए सपोर्ट और तारीफ के लिए आभार व्यक्त किया.
बॉलीवुड स्टार के सपोर्ट के लिए आभारी हैं ऋषभ शेट्टी
'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है. यह 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी.इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबई में रखी गई, जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी शामिल हुई. यहीं पर सुनील शेट्टी भी पहुंचे थे.
इस स्क्रीनिंग की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने लिखा, 'एक खास शाम, सुनील शेट्टी अन्ना की मौजूदगी से और भी खास हो गई. 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए आपके प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं.' इन तस्वीरों में ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी और को-स्टार गुलशन देवैया भी बॉलीवुड अभिनेता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं.
फिल्म की तारीफ में सुनील शेट्टी ने क्या कहा?
बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को एक अद्भुत सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए ऋषभ और उनकी टीम की तारीफ की थी. उन्होंने अपने एक्स टाइमलाइन पर लिखा था, 'कल रात, 'कांतारा चैप्टर 1' ने मेरे दिल को गहराई से छुआ और मेरी आत्मा को झकझोर दिया. यह फिल्म इतनी शानदार थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए, गर्व महसूस हुआ, और मन को सुकून मिला.'
Last night, Kantara didn’t just move me — it went straight through my veins.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 10, 2025
Goosebumps, tears, pride, peace… all at once.
I guess – that’s what real cinema does — it makes you feel your roots.
This is what Indian cinema is truly about — when it speaks of our soil, our people,… pic.twitter.com/RkzQOTmT6V
उन्होंने आगे लिखा, "मुझे लगता है यही सच्चे सिनेमा का सार है. यह आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है. भारतीय सिनेमा वास्तव में यही दर्शाता है. जब यह हमारी धरती, हमारे लोगों, हमारे देवताओं को दर्शाता है, तो यह पवित्र हो जाता है. और जब तक हम इन कथाओं के प्रति वफादार रहेंगे, तब तक सिनेमा कभी भी घटिया नहीं हो सकता."
पोस्ट के अंत में उन्होंने फिल्म की पूरी टीम की सराहना की. साथ में कहा कि ऋषभ शेट्टी जैसा अपनी जड़ों से जुड़ा शख्स ही ऐसी फिल्में बना सकता है.
