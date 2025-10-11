साजिद नाडियाडवाला की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हाउसफुल' की पांचवी किस्त 'हाउसफुल-5' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है. इस बात की जानकारी अभिनेता जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है. इसके साथ ही सोनम बाजवा ने भी अपनी फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की जानकारी फैंस संग शेयर की है.

फिल्म के स्टारकास्ट ने फैंस को दी खुशखबरी

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'हाउसफुल-5' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर आज रात 8 बजे स्टार गोल्ड पर होगा.' जैकी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है. फिल्म में जैकी के साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और नीना गुप्ता जैसे स्टार्स नजर आएंगे.



इसके साथ ही सोनम बाजवा ने भी अपनी फिल्म के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर की जानकारी इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में पोस्ट शेयर कर दी है. बता दें, 'हाउसफुल-5' इस साल 6 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह दर्शकों का ज्यादा ध्यान खींचने में नाकाम रही. तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दो क्लाइमेक्स हैं, जो इसे पहले से अलग बनाते हैं. साजिद नाडियाडवाला ने इसे अपनी प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया है.



हाउसफुल फ्रेंचाइजी के बारे में जानें

'हाउसफुल' सीरीज की शुरुआत 2010 में हुई थी. इसे साजिद खान ने निर्देशित किया था. इसकी दूसरी फ्रेंचाइजी साल 2012 में रिलीज की गई थी, जिसका निर्देशन भी साजिद खान ने किया था. इसके बाद 2016 में 'हाउसफुल-3' साजिद-फरहाद की जोड़ी के निर्देशन में रिलीज हुई. 2019 में फरहाद सामजी ने 'हाउसफुल-4' का निर्देशन किया. यह सीरीज अपनी हास्य-प्रधान कहानियों और बड़ी स्टार कास्ट के लिए जानी जाती है.



2025 में इसकी पांचवीं किश्त को रिलीज किया गया. फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, सौंदर्या शर्मा, निकितिन धीर और आकाशदीप साबिर जैसे स्टार्स शामिल हैं. हालांकि 'हाउसफुल-5' सिनेमाघरों में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन टीवी प्रीमियर के जरिए यह दर्शकों को एक बार फिर हंसाने का मौका देगी.