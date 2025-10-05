'कांतारा चैप्टर 1' ने 4 दिन में बनाए 50 अद्भुत रिकॉर्ड, आखिरी के 4 तो गजब हैं

2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इसके बाद से ये फिल्म एक के बाद एक अपने खाते में कई रिकॉर्ड्स जोड़ते ही जा रही है. महज 4 दिनों में ही इस जबरदस्त फिल्म ने 50 रिकॉर्ड्स बना लिया है. आइए एक-एक कर जानते हैं सभी डिटेल्स.

कई फिल्मों के कलेक्शन को ऋषभ शेट्टी ने कर डाला चारों खाने चित्त

2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा रिलीज हुई. इसके ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेकर्स ने फिल्म का प्रिक्वल 2 अक्टूबर को रिलीज किया है. महज 4 दिनों में ही इसने 5 फिल्म इंडस्ट्रीज की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ 4 फिल्मों को छोड़कर 46 को पीछे कर दिया है.

बॉलीवुड- इस फिल्म ने बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से 8 को पीछे छोड़ दिया है. कई बड़े स्टार्स को भी ऋषभ शेट्टी ने धूल चटाई है. सिर्फ 'छावा' और 'सैयारा' ही इससे आगे हैं.

कन्नड़ सिनेमा- 'कांतारा चैप्टर 1' ने 2025 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. अब ये कन्नड़ सिनेमा की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 326.53 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'महावतार नरसिम्हा' अब भी नंबर 1 के पोजीशन पर बना हुआ है. यानी इस इंडस्ट्री की 9 फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है 'कांतारा चैप्टर 1'.

टॉलीवुड- कन्नड़ ही नहीं तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 फिल्में भी ऋषभ शेट्टी का सामना नहीं कर पाईं. 'संक्रांतिकी वस्तुनम' समेत सभी हाईएस्ट कमाई वाली तेलुगु की 10 फिल्में इससे पीछे हो गई हैं.

कॉलीवुड- तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9 फिल्में भी 'कांतारा चैप्टर 1' से पीछे हो गई है. सिर्फ रजनीकांत स्टारर 'कुली' 285.01 करोड़ के कलेक्शन के इससे आगे है.

मॉलीवुड- इतना ही नहीं मलयालम सिनेमा की 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में भी ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट रिलीज से पीछे हो गई हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'थुडारम' और 'लोका चैप्टर 1' को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है.

चार दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने अलग से बनाए ये 4 खास रिकॉर्ड

फिल्म ने एक और खास रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म पहले दिन 50 करोड़ी, दूसरे दिन 100 करोड़ी और तीसरे दिन 150 करोड़ी बन गई. इतना ही नहीं चौथे दिन तक फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए. 4 दिनों में हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा के औसत से कमाई करते हुए 4 और नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. बता दें कि फिलम अभी तक 210 करोड़ के ऊपर कमाई कर चुकी है.