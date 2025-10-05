हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'कांतारा चैप्टर 1' ने 4 दिन में बनाए 50 अद्भुत रिकॉर्ड, आखिरी के 4 तो गजब हैं

'कांतारा चैप्टर 1' ने 4 दिन में बनाए 50 अद्भुत रिकॉर्ड, आखिरी के 4 तो गजब हैं

Kantara Chapter 1: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुकी है. अब इस फिल्म के रिकॉर्ड हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. जानिए इस फिल्म के बेमिसाल 50 रिकॉर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इसके बाद से ये फिल्म एक के बाद एक अपने खाते में कई रिकॉर्ड्स जोड़ते ही जा रही है. महज 4 दिनों में ही इस जबरदस्त फिल्म ने 50 रिकॉर्ड्स बना लिया है. आइए एक-एक कर जानते हैं सभी डिटेल्स. 

कई फिल्मों के कलेक्शन को ऋषभ शेट्टी ने कर डाला चारों खाने चित्त 
2022 में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा रिलीज हुई. इसके ब्लॉकबस्टर बनने के बाद मेकर्स ने फिल्म का प्रिक्वल 2 अक्टूबर को रिलीज किया है. महज 4 दिनों में ही इसने 5 फिल्म इंडस्ट्रीज की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ 4 फिल्मों को छोड़कर 46 को पीछे कर दिया है.

बॉलीवुड- इस फिल्म ने बॉलीवुड की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में से 8 को पीछे छोड़ दिया है. कई बड़े स्टार्स को भी ऋषभ शेट्टी ने धूल चटाई है. सिर्फ 'छावा' और 'सैयारा' ही इससे आगे हैं.

कन्नड़ सिनेमा- 'कांतारा चैप्टर 1' ने 2025 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. अब ये कन्नड़ सिनेमा की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 326.53 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'महावतार नरसिम्हा' अब भी नंबर 1 के पोजीशन पर बना हुआ है. यानी इस इंडस्ट्री की 9 फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है 'कांतारा चैप्टर 1'.

टॉलीवुड- कन्नड़ ही नहीं तेलुगु सिनेमा की टॉप 10 फिल्में भी ऋषभ शेट्टी का सामना नहीं कर पाईं. 'संक्रांतिकी वस्तुनम' समेत सभी हाईएस्ट कमाई वाली तेलुगु की 10 फिल्में इससे पीछे हो गई हैं.

कॉलीवुड- तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 9 फिल्में भी 'कांतारा चैप्टर 1' से पीछे हो गई है. सिर्फ रजनीकांत स्टारर 'कुली' 285.01 करोड़ के कलेक्शन के इससे आगे है. 

मॉलीवुड- इतना ही नहीं मलयालम सिनेमा की 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्में भी ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट रिलीज से पीछे हो गई हैं. 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'थुडारम' और 'लोका चैप्टर 1' को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है. 

चार दिनों में 'कांतारा चैप्टर 1' ने अलग से बनाए ये 4 खास रिकॉर्ड

फिल्म ने एक और खास रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म पहले दिन 50 करोड़ी, दूसरे दिन 100 करोड़ी और तीसरे दिन 150 करोड़ी बन गई. इतना ही नहीं चौथे दिन तक फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए. 4 दिनों में हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा के औसत से कमाई करते हुए 4 और नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. बता दें कि फिलम अभी तक 210 करोड़ के ऊपर कमाई कर चुकी है.

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 07:53 PM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty Kantara Chapter 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
'PoK भारत के घर का एक कमरा है, जिसे वापस लेना होगा', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
सपा सांसद आदित्य यादव का आरोप, 'विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है BJP'
क्रिकेट
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
अभिषेक और तिलक रहे फ्लॉप, IPL में पंजाब के प्लेयर ने ठोका तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी तहस-नहस
बॉलीवुड
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
अरबाज खान की वाइफ शूरा खान की 10 खूबसूरत तस्वीरें, उम्र में हसबैंड से इतनी छोटी हैं न्यू मॉमी
इंडिया
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
'अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे सुलझाने की जरूरत', ट्रेड डील और टैरिफ पर एस जयशंकर का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी
हेल्थ
Dietary Profile: डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
डाइट में शामिल इन आदतों से लग जाता है डायबिटीज होने का पता, आज ही दूर कर लें यह कमी
जनरल नॉलेज
Uttar Pradesh History: कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
कैसे किया था ब्रिटिश ने उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार, जानें भारत के इस राज्य का पूरा इतिहास
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget