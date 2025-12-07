हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tata Sierra: आज से 34 साल पहले भी बाजार में आई थी Tata Sierra, फिर क्यों हो गई थी बंद?

Tata Sierra: आज से 34 साल पहले भी बाजार में आई थी Tata Sierra, फिर क्यों हो गई थी बंद?

Tata Sierra: टाटा सिएरा एक बार फिर से बाजार में नए अवतार में वापस आ चुकी है. आइए जानते हैं कि 34 साल पहले बाजार में आई टाटा सिएरा को आखिर क्यों बंद कर दिया गया था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra: टाटा सिएरा की भारत के ऑटोमेटिक इतिहास में खास जगह है. 1991 में लॉन्च हुई टाटा सिएरा देश की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी. अब लगभग 2 दशकों के बाद टाटा मोटर्स सिएरा नाम को एक नए अवतार में वापस लेकर आई है. इसी बीच आइए जानते हैं कि ओरिजिनल टाटा सिएरा को आखिर क्यों बंद कर दिया गया था.

भारत की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी

जब टाटा मोटर्स ने सिएरा को पेश किया तो यह उस समय बाजार में मौजूद हर गाड़ी से अलग थी. शुरुआत में इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन था और बाद में इसे टर्बोचार्ज्ड वर्जन के साथ अपग्रेड किया गया था. 1990 के दशक में यह एक स्टाइल आईकॉन बन गई थी. 1997 में टाटा ने कॉस्मेटिक अपडेट और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एक फेसलिफ्टेड वेरिएंट लॉन्च किया. इस एसयूवी में 1991 से 2003 तक एक दशक से ज्यादा समय तक सड़कों पर अपनी मजबूत मौजूदगी को बनाए रखा. लेकिन इसके बावजूद भी यह मास मार्केट में सफल नहीं हो पाई.

तीन दरवाजे वाला डिजाइन 

सिएरा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी इसका तीन दरवाजे वाला लेआउट. हालांकि यह ट्रेंडी था और लोगों को पसंद भी आया लेकिन यह भारतीय परिवारों की जरूरत के हिसाब से सही नहीं था. पिछली सीटों पर बैठना असुविधाजनक था, खासकर बुजुर्गों बच्चों के लिए और साथ ही समान रखना भी मुश्किल था. इस समय की वजह से इसके खरीदारों की संख्या सीमित हो गई और लंबी अवधि की बिक्री पर असर पड़ा. 

ज्यादा कीमत ने इसे पहुंच से बाहर किया 

एक और बड़ी वजह थी इसकी ज्यादा कीमत. 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत के बाजार के लिए जब भारतीय ग्राहक कीमत को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील थे सिएरा की कीमत काफी ज्यादा थी. बंद होने से पहले सिएरा की कीमत लगभग 25 लाख रुपए थी. 

कम बिक्री और बढ़ता मुकाबला 

ज्यादा कीमत और अव्यावहारिक तीन दरवाजों वाले डिजाइन की वजह से इस गाड़ी की बिक्री सीमित रही. वक्त के साथ-साथ जैसे-जैसे मुकाबला बढ़ता गया आराम और पैसे की अच्छी कीमत वाली नई एसयूवी बाजार में आई. इसका इंजन परफॉर्मेंस, इंटीरियर फीचर और राइड क्वालिटी धीरे-धीरे नई टेक्नोलॉजी से पीछे रहती गई. 

टाटा ने क्यों बंद कर दी सिएरा

तीन दरवाजे वाले लेआउट ने इसकी लोकप्रियता को कम कर दिया था. इसी के साथ ज्यादा कीमत की वजह से यह ज्यादातर खरीदारों की पहुंच से बाहर थी. वहीं कम बिक्री की वजह से यह आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रही. 2003 तक सिएरा भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोटिव बाजार की दिशा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 07 Dec 2025 03:24 PM (IST)
Tata Motors Tata Sierra Sierra Discontinued
