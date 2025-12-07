NEET PG 2025 राउंड-2 में मैट्रिक्स में 2,620 नई सीटें, उम्मीदवार करें चॉइस फाइलिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG 2025 राउंड-2 में मैट्रिक्स में 2,620 नई सीटें, उम्मीदवार करें चॉइस फाइलिंग

इस बार कुल 32,080 सीटें उम्मीदवारों के लिए अवेलेबल हैं. इसमें 17,623 साफ वेकेंसी, 11,837 वर्चुअल वेकेंसी और 2,620 नई जोड़ी गई सीटें शामिल हैं. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Dec 2025 05:11 PM (IST)
NEET PG 2025 काउंसलिंग का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इस राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है. इस बार कुल 32,080 सीटें उम्मीदवारों के लिए अवेलेबल हैं. इसमें 17623 साफ वेकेंसी, 11837 वर्चुअल वेकेंसी, जो सीटें पहले राउंड में उम्मीदवारों के पास थीं और अपग्रेड के लिए खुली हैं और 2,620 नई जोड़ी गई सीटें शामिल हैं. 

एमसीसी ने साफ किया है कि इस राउंड में जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट नहीं मिली या जो अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की सीटों के लिए नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 

उम्मीदवार करें चॉइस फाइलिंग

उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चॉइस फाइलिंग करनी होगी. चॉइस भरने की प्रक्रिया 9 दिसंबर की रात 11:55 बजे तक खुली रहेंगी. इसके बाद उसी दिन शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक उम्मीदवार अपनी भरी हुई प्राथमिकताओं को लॉक कर सकते हैं. 

इस राउंड के परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. MCC के तहत अवेलेबल कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पहले राउंड में कुल 26,889 उम्मीदवारों ने क्लिनिकल और नॉन-क्लिनिकल कोर्सेस में सीटें हासिल की थीं. पहले राउंड के टॉप कोर्स में एमडी जनरल मेडिसिन सबसे फेमस ऑप्शन रहा, इसके बाद एमडी रेडियोडायग्नोसिस और एमडी ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी का स्थान रहा. 

राउंड दो में मैट्रिक्स में 2,620 नई सीटें

वर्चुअल भर्ती उन सीटों को दर्शाती हैं जो पहले राउंड में आवंटित हुई थीं, लेकिन उम्मीदवार अपग्रेड करना चाहते हैं. वहीं नई जोड़ी गई 2,620 सीटें उन उम्मीदवारों के लिए एक्सट्रा अवसर प्रदान करती हैं जिन्होंने पहले राउंड में आवेदन नहीं किया या जिनकी पसंद के अनुसार सीट नहीं मिली.

कुल मिलाकर, NEET PG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग उन सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी अवसर है, जो अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स में सीट पाना चाहते हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी चॉइस फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें और समय पर सीट लॉक करें ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या से बचा जा सके. 

यह भी पढ़ें हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में निकली कई पदों पर वैकेंसी, 8 दिसंबर से शुरू हो रहे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
NEET PG 2025 NEET PG 2025 Updates Ecucation
