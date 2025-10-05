इस वक्त प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. फैंस लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे है. लेकिन अब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रभास के फैंस काफी मायूस हो गए हैं.

नेटफ्लिक्स से अब बाहुबली के दोनों ही पार्ट्स हट चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि क्या अब भी आप इन फिल्मों को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं?

ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटी बाहुबली के दोनों पार्ट्स?

नेटफ्लिक्स इंडिया ने प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली 2: द कनक्लूजन' को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है. लोगों का मानना है 'बाहुबली:द एपिक' के रिलीज के पहले मेकर्स का ऐसा कदम उठाना शायद उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि रिलीज के वक्त सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो.

भले 'बाहुबली: द एपिक' के रिलीज के पहले नेटफ्लिक्स से प्रभास की ये दोनों फिल्में हट चुकी हैं लेकिन फिल्म के लॉयल फैंस अब भी इसे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं. ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक आप बाहुबली: द बिगनिंग और बाहुबली 2: द कनक्लूजन को सोनी लिव और और जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.

कब रिलीज होगी बाहुबली: द एपिक?

एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली: द बिगनिंग 2015 में रिलीज हुई थी. इसके बाद इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज किया गया. फिल्म के 10 साल पूरे होने पर मेकर्स ने ये ऐलान किया था कि इसका कंबाइन वर्जन वो बाहुबली: द एपिक के नाम से थिएटर्स में रिलीज करेंगे.

इसके तीसरे पार्ट में टेक्निकल अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे. साथ ही कई नए सींस की भी फिल्म में एड किया जाएगा जिससे आपका फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है. ऐसी कई अफवाह भी है कि फिल्म से कई रोमांटिक सींस भी हटा दिए जाएंगे ताकि फिल्म का रन मेंटेन किया जा सके. बता दें, प्रभास की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म इसी साल 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.