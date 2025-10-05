हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बाहुबली' के दोनों पार्ट्स नेटफ्लिक्स से हटा दिए गए, जानें क्या है वजह और अब भी कहां देख सकते हैं ये फिल्में

'बाहुबली' के दोनों पार्ट्स नेटफ्लिक्स से हटा दिए गए, जानें क्या है वजह और अब भी कहां देख सकते हैं ये फिल्में

Baahubali Ott Platform: एसएस राजामौली की फिल्म द बिगनिंग और कनक्लूजन दोनों ही नेटफ्लिक्स से हट चुके हैं. इसके बाद फैंस के बीच भी मायूसी देखी गई है. लेकिन अब भी आप इसे ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

इस वक्त प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है. फैंस लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे है. लेकिन अब हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रभास के फैंस काफी मायूस हो गए हैं.

नेटफ्लिक्स से अब बाहुबली के दोनों ही पार्ट्स हट चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि क्या अब भी आप इन फिल्मों को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं? 

ओटीटी प्लेटफॉर्म से क्यों हटी बाहुबली के दोनों पार्ट्स? 
नेटफ्लिक्स इंडिया ने प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली 2: द कनक्लूजन' को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया है. लोगों का मानना है 'बाहुबली:द एपिक' के रिलीज के पहले मेकर्स का ऐसा कदम उठाना शायद उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि रिलीज के वक्त सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो. 

भले 'बाहुबली: द एपिक' के रिलीज के पहले नेटफ्लिक्स से प्रभास की ये दोनों फिल्में हट चुकी हैं लेकिन फिल्म के लॉयल फैंस अब भी इसे दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर सकते हैं. ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक आप बाहुबली: द बिगनिंग और बाहुबली 2: द कनक्लूजन को सोनी लिव और और जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं.

कब रिलीज होगी बाहुबली: द एपिक? 
एसएस राजमौली की फिल्म बाहुबली: द बिगनिंग 2015 में रिलीज हुई थी. इसके बाद इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज किया गया. फिल्म के 10 साल पूरे होने पर मेकर्स ने ये ऐलान किया था कि इसका कंबाइन वर्जन वो बाहुबली: द एपिक के नाम से थिएटर्स में रिलीज करेंगे. 

इसके तीसरे पार्ट में टेक्निकल अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे. साथ ही कई नए सींस की भी फिल्म में एड किया जाएगा जिससे आपका फिल्म वॉचिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है. ऐसी कई अफवाह भी है कि फिल्म से कई रोमांटिक सींस भी हटा दिए जाएंगे ताकि फिल्म का रन मेंटेन किया जा सके. बता दें, प्रभास की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म इसी साल 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 05 Oct 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
Prabhas Bahubali: The Epic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
गौतम गंभीर को सुननी पड़ी खरी-खोटी, भारत के इस दिग्गज ने हर्षित राणा के सेलेक्शन पर उठाए सवाल
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget