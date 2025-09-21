हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन और राम चरण...दोनों भाई हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार, लेकिन कौन हैं अमीरी में आगे?

अल्लू अर्जुन और राम चरण...दोनों भाई हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार, लेकिन कौन हैं अमीरी में आगे?

Ram Charan vs Allu Arjun: राम चरण और अल्लू अर्जुन सिर्फ साउथ सुपरस्टार ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक-दूजे संग करीबी रिश्ता ऱखते हैं. दोनों कजिन हैं. तो चलिए जानते हैं इनमें से ज्यादा अमीर कौन हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Sep 2025 12:18 PM (IST)

राम चरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं. जो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. दोनों ने अपने करयिर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन हैं. चलिए जानते हैं किसकी कितनी नेटवर्थ है.

कितनी है राम चरण की नेटवर्थ?

दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे राम चरण ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म ‘चिरुथा’ से शुरू किया था. जो साल 2007 में आई थी. हालांकि राम को असली पहचान साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘मगधीरा’ से मिली थी. ये उस वक्त तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

  • राम चरण आज एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस वसूलते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ‘गेम चेंजर’ के लिए 100 करोड़ लिए थे.
  • राम चरण का हैदराबाद में एक 30 करोड़ का आलीशान बंगला है. जिसमें वो फैमिली के साथ रहते हैं
  • राम के पास रोल्स रॉयस फेंटम, एस्टन मार्टिन V8 वंटेज और मर्सिडीज मेबैक GLS 600 जैसी कई महंगी कारें भी हैं.
  • राम चरण एक एयरलाइन कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, हॉर्स राइडिंग क्लब के भी मालिक हैं.
  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम चरण आज 1370 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं.

अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ क्या है?

अल्लू अर्जुन की बात करें तो उन्हें साउथ सिनेमा का 'स्टाइलिश स्टार' और 'आइकॉन स्टार' कहा जाता है. वो सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं स्टाइल और डांस से भी लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं. अल्लू को असली पहचान फिल्म 'आर्या’ से मिली थी. फिर वो इंडस्ट्री के स्टार बन गए और अपने करियर में ‘पुष्पा’ समते कई हिट फिल्में दी. हालांकि नेटवर्थ में वो अपने कजिन राम से अभी भी काफी पीछे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

  • अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ करीब 460 करोड़ है. एक्टर का हैदराबाद में 100 करोड़ का आलीशान घर है.
  • फीस की बात करें तो फोर्ब्स इंडिया के अनुसार, अल्लू ने ‘पुष्पा 2’ के लिए 300 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.
  • अल्लू अर्जुन के गैराज में रोल्स-रॉयस कलिनन, रेंज रोवर, वोल्वो XC90 T8, जगुआर XJL, हमर H2, ऑडी A7 और मर्सिडीज GLE 350d जैसी कारें हैं.

ये भी पढ़ें-

एक्टर बनने से पहले पहलवान था साउथ का ये सुपरस्टार, एक साल में दे चुका है 25 हिट फिल्में

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 21 Sep 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Ram Charan South Cinema
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget