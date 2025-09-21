अल्लू अर्जुन और राम चरण...दोनों भाई हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार, लेकिन कौन हैं अमीरी में आगे?

राम चरण और अल्लू अर्जुन दोनों ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं. जो ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. दोनों ने अपने करयिर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन हैं. चलिए जानते हैं किसकी कितनी नेटवर्थ है.

कितनी है राम चरण की नेटवर्थ?

दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे राम चरण ने अपना एक्टिंग करियर फिल्म ‘चिरुथा’ से शुरू किया था. जो साल 2007 में आई थी. हालांकि राम को असली पहचान साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म ‘मगधीरा’ से मिली थी. ये उस वक्त तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. इसके बाद एक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

View this post on Instagram A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

राम चरण आज एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस वसूलते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ‘गेम चेंजर’ के लिए 100 करोड़ लिए थे.

राम चरण का हैदराबाद में एक 30 करोड़ का आलीशान बंगला है. जिसमें वो फैमिली के साथ रहते हैं

राम के पास रोल्स रॉयस फेंटम, एस्टन मार्टिन V8 वंटेज और मर्सिडीज मेबैक GLS 600 जैसी कई महंगी कारें भी हैं.

राम चरण एक एयरलाइन कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, हॉर्स राइडिंग क्लब के भी मालिक हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम चरण आज 1370 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं.

अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ क्या है?

अल्लू अर्जुन की बात करें तो उन्हें साउथ सिनेमा का 'स्टाइलिश स्टार' और 'आइकॉन स्टार' कहा जाता है. वो सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं स्टाइल और डांस से भी लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं. अल्लू को असली पहचान फिल्म 'आर्या’ से मिली थी. फिर वो इंडस्ट्री के स्टार बन गए और अपने करियर में ‘पुष्पा’ समते कई हिट फिल्में दी. हालांकि नेटवर्थ में वो अपने कजिन राम से अभी भी काफी पीछे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

अल्लू अर्जुन की नेटवर्थ करीब 460 करोड़ है. एक्टर का हैदराबाद में 100 करोड़ का आलीशान घर है.

फीस की बात करें तो फोर्ब्स इंडिया के अनुसार, अल्लू ने ‘पुष्पा 2’ के लिए 300 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

अल्लू अर्जुन के गैराज में रोल्स-रॉयस कलिनन, रेंज रोवर, वोल्वो XC90 T8, जगुआर XJL, हमर H2, ऑडी A7 और मर्सिडीज GLE 350d जैसी कारें हैं.

