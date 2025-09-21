हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्टर बनने से पहले पहलवान था साउथ का ये सुपरस्टार, एक साल में दे चुका है 25 हिट फिल्में

Guess Who: आज हम किसी बॉलीवुड स्टार की नहीं बल्कि एक ऐसे साउथ स्टार से आपको मिलवा रहे हैं. जो एक्टिंग से पहले पहलवानी करता था. क्या आपने इनको पहचाना?

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Sep 2025 11:32 AM (IST)
साउथ सिनेमा का क्रेज भी अब बॉलीवुड की तरह दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. यहां कई ऐसे स्टार्स हैं. जो सालों से अपनी एक्टिंग के जरिए बड़े पर्दे पर राज कर रहे हैं. आज हम जिसकी बात करने वाले हैं. वो एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले जाने-माने पहलवान थे. उन्होंने कुश्ती में कई खिताब भी जीती है. वहीं जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की, तो यहां भी धमाल मचा दिया और एक साल में 25 सुपरहिट फिल्में दे डाली. जानिए ये कौन हैं.....

दरअसल हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा में 40 साल से राज करने वाले सुपरस्टार मोहनलाल की. जिनको लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई थी. एक्टर को बहुत जल्द दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा. ऐसे में हम आपको उनकी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं.
दृश्यम फेम मलयालम स्टार मोहनलाल विश्वनाथन ने एक्टिंग से पहले अपना करियर पहलवानी में बनाया था. एक्टर एक कुश्ती चैंपियन रह चुके हैं. साल 1977 से 1978 तक मोहनलाल स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियन रहे.
इसके बाद एक्टर दिल्ली पहुंचे. जहां वो नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले थे. लेकिन यहां एक्टर की किस्मत ने उन्हें एक्टिंग में पहुंचा दिया. दरअसल उन्हें एक फोन आया जो फिल्म ऑडिशन का था और फिर एक्टर ने पहलवानी छोड़कर एक्टिंग को ही अपनी दुनिया बना लिया.
मोहनलाल सिर्फ पहलवान ही नहीं रहे बल्कि वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं. दक्षिण कोरिया में विश्व ताइक्वांडो मुख्यालय ने एक्टर को साल 2012 में 'ब्लैक बेल्ट' से सम्मानित किया गया था. एक्टर को चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है.
अपने चार दशक से अधिक के करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. किया है. इतना ही नहीं एक साल में एक्टर की एकसाथ 35 फिल्में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें से 25 सुपरहिट रही थी.
बता दें कि इस साल यानि 2025 में मोहनलाल की तीन फिल्में हृदयपूर्वम, थुडारम और एल2 एम्पुरान आई थी और तीनों ही ब्लॉकबस्टर हिट रही थी.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो मोहनलाल की पत्नी का नाम सुचित्रा हैं. ये कपल दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के पेरेंट्स हैं.
Published at : 21 Sep 2025 11:32 AM (IST)
