एक्टर बनने से पहले पहलवान था साउथ का ये सुपरस्टार, एक साल में दे चुका है 25 हिट फिल्में

दरअसल हम बात कर रहे हैं साउथ सिनेमा में 40 साल से राज करने वाले सुपरस्टार मोहनलाल की. जिनको लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज सामने आई थी. एक्टर को बहुत जल्द दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा. ऐसे में हम आपको उनकी लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं.