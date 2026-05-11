राम चरण की 'पेड्डी' का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का दमदार ट्रेलर
Peddi Trailer Release Date: रामचरण के फैंस के लिए खुशखबरी हैं. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गई है.
साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का इंतजार अब खत्म होने वाला है. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसके ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. कई महीनों से इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है और फैंस इसके ट्रेलर का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.
कब रिलीज होगा ट्रेलर?
हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'पेड्डी हमेशा आपके दिलों में रहेगा. ट्रेलर 18 मई से धमाल मचाने आ रहा है. पेड्डी दुनियाभर के सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज होगी और इसके प्रीमियर्स 3 जून से शुरू होंगे.' पोस्टर में राम चरण एक देहाती गांव वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधा है और हाथों में समान लिए रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. बस फिर क्या था, मेकर्स के इस ऐलान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और सभी इसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गए.
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एडवांस बुकिंग में हुई शानदार कमाई
इसके अलावा दुनियाभर से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सिर्फ चार घंटों में $100K का आंकड़ा पार हो चुका है. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड है. फिल्ममेकर सुकुमार भी हाल ही में फिल्म के सेट्स पर पहुंचे और रामचरण, बुची बाबू सना के साथ वक्त बिताया. साथ ही फिल्म के विजन से भी बहुत इंप्रेस हुए है.
इन फिल्मों से होगा क्लैश
बता दें कि इस फिल्म को बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित किया गया है. साथ ही इसका निर्माण वृद्धि सिनेमाज और मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी नजर आएंगे. फिल्म के गाने 'चिकिरी चिकिरी' और 'रई रई रा रा' ने भी यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज बटोरे है. हालांकि 'पेड्डी' को बॉलीवुड की इन दो फिल्मों से टक्कर मिलने वाली है, जिसमें वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' (4 जून) और बॉबी देओल की 'बंदर' (5 जून) शामिल हैं.
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Source: IOCL