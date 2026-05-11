हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाराम चरण की 'पेड्डी' का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का दमदार ट्रेलर

राम चरण की 'पेड्डी' का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का दमदार ट्रेलर

Peddi Trailer Release Date: रामचरण के फैंस के लिए खुशखबरी हैं. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 May 2026 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' का इंतजार अब खत्म होने वाला है. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसके ट्रेलर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. कई महीनों से इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है और फैंस इसके ट्रेलर का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. 

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'पेड्डी हमेशा आपके दिलों में रहेगा. ट्रेलर 18 मई से धमाल मचाने आ रहा है. पेड्डी दुनियाभर के सिनेमाघरों में 4 जून को रिलीज होगी और इसके प्रीमियर्स 3 जून से शुरू होंगे.' पोस्टर में राम चरण एक देहाती गांव वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधा है और हाथों में समान लिए रेलवे ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. बस फिर क्या था, मेकर्स के इस ऐलान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और सभी इसकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हो गए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PEDDI (@peddimovie)

ये भी पढ़ें: 3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश

एडवांस बुकिंग में हुई शानदार कमाई 

इसके अलावा दुनियाभर से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सिर्फ चार घंटों में $100K का आंकड़ा पार हो चुका है. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड है. फिल्ममेकर सुकुमार भी हाल ही में फिल्म के सेट्स पर पहुंचे और रामचरण, बुची बाबू सना के साथ वक्त बिताया. साथ ही फिल्म के विजन से भी बहुत इंप्रेस हुए है.

इन फिल्मों से होगा क्लैश

बता दें कि इस फिल्म को बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित किया गया है. साथ ही इसका निर्माण वृद्धि सिनेमाज और मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया जा रहा है. फिल्म में रामचरण के साथ जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू भी नजर आएंगे. फिल्म के गाने 'चिकिरी चिकिरी' और 'रई रई रा रा' ने भी यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज बटोरे है. हालांकि 'पेड्डी' को बॉलीवुड की इन दो फिल्मों से टक्कर मिलने वाली है, जिसमें वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' (4 जून) और बॉबी देओल की 'बंदर' (5 जून) शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: शेखर सुमन ने सुनाया 'बैंडिट क्वीन' से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, फूलन देवी के वो शब्द आज भी हैं एक्टर को याद

और पढ़ें
Published at : 11 May 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Peddi Release Date Peddi Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
साउथ इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, 31 साल की उम्र में 'के भरत कांत' ने दुनिया को कहा अलविदा
साउथ इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका, 31 साल की उम्र में 'के भरत कांत' ने दुनिया को कहा अलविदा
साउथ सिनेमा
थलापति विजय के पास कितना सोना? पत्नी संगीता के पास है इतने करोड़ की जूलरी
थलापति विजय के पास कितना सोना? पत्नी संगीता के पास है इतने करोड़ की जूलरी
साउथ सिनेमा
'प्यार हमेशा...' थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
'प्यार हमेशा...' थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
साउथ सिनेमा
कौन हैं तृषा कृष्णन? विजय के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में चुपचाप लूट ले गईं सारी लाइमलाइट
कौन हैं तृषा कृष्णन? विजय के शपथ ग्रहण समारोह में चुपचाप लूट ले गईं सारी लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

सोनम कपूर से शिल्पा शेट्टी तक, जब इन फिल्मी सितारों ने बच्चों को दिए भगवान से जुड़े नाम
थलापति विजय के CM बनते ही Trisha Krishnan का वायरल पोस्ट, “The love is always louder” ने बढ़ाई dating rumours
Splitsvilla फेम Preet Singh ने खोले शो के बड़े secrets, fake fame, प्यार और heartbreak पर खुलकर की बात
Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अपनी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील...', सपा सांसद की PM पर अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की BJP
'अपनी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील...', सपा सांसद की PM पर अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की BJP
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
टेलीविजन
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
इंडिया
Explained: किन पार्टियों ने अपने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से लेकर विजय थलापति तक पहली बार बने CM
किन पार्टियों ने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से विजय थलापति तक पहली बार बने CM
इंडिया
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
एग्रीकल्चर
5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा
5 हजार का निवेश और 25 हजार की कमाई, गाजर की इस खेती से किसानों ने कमाया मोटा मुनाफा
हेल्थ
Eye Cancer Risk Factors: आंखों में रहता है दर्द या दिखाई देने लगा है धुंधला तो हल्के में न लें, हो सकता है EYE कैंसर
आंखों में रहता है दर्द या दिखाई देने लगा है धुंधला तो हल्के में न लें, हो सकता है EYE कैंसर
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget