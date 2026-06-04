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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPeddi X Review: 'पावर पैक्ड है...', 'पेद्दी' देख लोगों ने राम चरण को बताया 'किंग', जानें जनता को कैसी लगी फिल्म

Peddi X Review: 'पावर पैक्ड है...', 'पेद्दी' देख लोगों ने राम चरण को बताया 'किंग', जानें जनता को कैसी लगी फिल्म

Peddi X Review: राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेद्दी' आज रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं कि आखिर एक्स पर इस फिल्म को लेकर यूजर्स क्या कह रहे हैं?

By : संदीप मेहरा | Updated at : 04 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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Ram Charan-Janhvi Kapoor Film peddi X Review: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण की जिस फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो रिलीज हो चुकी है. मेगा बजट फिल्म 'पेद्दी' ने 4 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इसमें राम चरण के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर लीड रोल में नजर आ रही हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी हलचल देखने को मिल रही है. फिल्म देखने के बाद एक्स यूजर्स भी इसका रिव्यू कर रहे हैं.

एक्स यूजर्स ने जमकर की 'पेद्दी' की तारीफ

एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात सिर्फ कहानी ही नहीं थी, बल्कि वो थी भावनाएं. डायरेक्टर ने आपको फिल्म से कभी अलग नहीं होने दिया. आप शुरू से अंत तक इसमें डूबे रहते हैं. राम चरण का अभिनय शानदार था. अगर आप उनके फैन नहीं भी हैं, तो भी उनका अभिनय आपको देखने के लिए मजबूर कर देगा. राम चरण के फैंस के लिए ये आंखों के सुकून से कहीं बढ़कर था और एक बात और बुची बाबू सना (फिल्म के डायरेक्टर) बाहर से भले ही शांत और गंभीर दिखते हों, लेकिन उनमें जो गहराई और दृढ़ विश्वास है, वह अविश्वसनीय है.'

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एक यूजर ने लिखा, 'पेद्दी, भरपूर मनोरंजन, एक्शन और भावनाओं से भरा पहला हाफ. पेद्दी के रूप में रामचरण ने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के साथ स्टाइल और स्वैग को बखूबी निभाया. फिल्म में कई इमोशनल सीन हैं जो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं. ए आर रहमान के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान हैं.'

'पेद्दी' ने बनाया राम चरण को एक्टिंग का 'किंग'

एक यूजर ने 'पेद्दी' देखने के बाद राम चरण को किंग कहकर बुलाया. यूजर ने लिखा, 'किंग राम चरण आपने कर दिखाया. सिनेमा में सबसे अच्छे प्रदर्शन में से एक.' यूजर ने आगे अन्य फैंस फिल्म देखने की अपील के है. एक अन्य यूजर ने इसे ब्लॉकबस्टर बताते हुए लिखा, 'ब्लॉकबस्टर पेद्दी. राम चरण ने इस तरह की धांसू परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दी. ए आर रहमान और जगपति बाबू का धांसू क्लाइमैक्स है, जो गहरा इम्पेक्ट छोड़ता है. शायद ही कोई सिनेमा से बिना आंसू के बाहर नहीं निकलेगा.'

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म्यूजिक की भी हो रही तारीफ

एक यूजर ने लिखा, 'पेद्दी एक ऐसी दुर्लभ फिल्म है जो एक आम तेलुगु कमर्शियल फिल्म की संरचना के बावजूद अपनी अनूठी कहानी और प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है. इस फिल्म की हर बात लाजवाब है. हीरो का परिचय, म्यूजिक, डांस सीन, सभी इस यथार्थवादी कहानी को बखूबी निभाते हैं. राम चरण का शानदार अभिनय सबसे अलग है. रहमान सर ने इस फिल्म के लिए दिल से संगीत दिया है. जगपति बाबू ने अप्पालोसूरी के किरदार में बेहतरीन अभिनय किया है. कुल मिलाकर, ये एक अच्छी कहानी और दमदार अभिनय से भरपूर एक बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा है. मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई.'


Peddi X Review: 'पावर पैक्ड है...', 'पेद्दी' देख लोगों ने राम चरण को बताया 'किंग', जानें जनता को कैसी लगी फिल्म

इंट्रो, कुश्ती सीक्वेंस सब हैं धांसू

एक यूजर ने फिल्म का रिव्यू देते हुए बताया, 'इंट्रो..फायर, प्री-इंटरवल और इंटरवल धांसू है. कुश्ती सीक्वेंस, हॉस्पिटल सीक्वेंस, लास्ट के 40 मिनट अच्छे हैं.' आगे यूजर ने राम चरण को फिल्म का मुख्य पिलर कहा है. एक अन्य ने लिखा, 'पेद्दी का फर्स्ट हाफ मैं देख चुका हूं, बेहतरीन क्रिकेट सीन हैं. राई-राई रारारा और चिकिरी गाना बेहतरीन है और इमोशनल सीन्स पर अच्छा काम किया गया है. राम चरण की एक्टिंग बहुत अच्छी है. इंटरवल तक बैंग है फिल्म.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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