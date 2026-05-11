हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश

3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. ऐसे में आपको उनसे जुड़े उन मोमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जब उन्होंने गोल्ड की चीजों से लोगों को हैरान कर दिया था.

By : राहुल यादव | Updated at : 11 May 2026 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से सोने ना खरीदने की अपील की है ताकि आने वाले एशियाई देशों में आने वाली क्राइसिस से बचा जा सके. पीएम के संबोधन के बाद गोल्ड काफी सुर्खियों में आ गया है. देशभर में लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में आपको उर्वशी रौतेला के वो स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने गोल्ड की चीजों से लोगों को हैरान कर दिया था. 

उर्वशी रौतेला ने पहनी थी गोल्ड और हीरे से बनी ड्रेस

उर्वशी रौतेला ने फैंस को उस समय काफी हैरान किया था जब वह गोल्ड औक हीरे से बनी ड्रेस पहनकर एक इवेंट में आई थीं. ग्लोबल फैशन आइकॉन 2025 एक्ट्रेस ने जीता था. इसमें वह कमाल के आउटफिट में पहुंची थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वशी रौतेला की ड्रेस में रियल गोल्ड और डायमंड था, जिसे बेलारूस की मशहूर कुट्योर डिजाइनर डाशा द्वारा डिजाइन किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी उस ड्रेस की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी.


3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश

यह भी पढ़ें: ये हैं इंडियन सिनेमा के मोस्ट सक्सेसफुल खान, 22000 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं कहलाए सुपरस्टार

24 कैरेट गोल्ड की ड्रेस पहन रचा था इतिहास

इतना ही नहीं, उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की ड्रेस के साथ इतिहास भी बना रखा है. उन्होंने उस समय लोगों को सबसे ज्यादा तब हैरान किया था जब वह असली 24 कैरेट सोने से बनी ड्रेस और जूलरी पहनकर एक इवेंट में पहुंची थीं. एक्ट्रेस ने ग्लोबल इंडिया कोचर वीक में मशहूर फैशन डिजाइन रोबर्ट नाओरम के लिए रैंप वॉक की थी. इस इवेंट के लिए उर्वशी ने 24 कैरेट सोने से बनी ट्रेडिशनल मणिपुरी आउटफिट कैरी किया था.   

इस गाउन को दुबई के एक डिजाइनर Ferne One Amanto ने डिजाइन किया है जिसे पहनकर उर्वशी ने रैंप पर चांदनी से बिखेर दी. (फोटो – सोशल मीडिया)

उर्वशी रौतेला ने पहनी थी 40 करोड़ की गोल्ड ड्रेस!

इसके साथ ही उर्वशी रौतेला ने एक बार करीब 40 करोड़ की कीमत वाली गोल्ड ड्रेस पहनकर लोगों को हैरान कर दिया था. ये साल 2022 की बात है, जब उन्होंने अरब फैशन वीक में शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने रियल गोल्ड से बनी ड्रेस कैरी की थी. ड्रेस के साथ ही उनके सिर का मुकुट भी गोल्ड से तैयार किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी इस ड्रेस की कीमत करीब 40 करोड़ थी. 

जी हां, उर्वशी ने अपने 30वें जन्मदिन पर असली गोल्ड प्लेटेड केक कट किया है, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है.

यह भी पढ़ें: 51 साल बाद भी हिट है 4 मिनट का रोमांटिक सॉन्ग, नीतू सिंह ने चाचा ससुर शशि कपूर संग किया था रोमांस

उर्वशी ने काटा था 3 करोड़ का गोल्ड केक

यही नहीं, उर्वशी रौतेला गोल्ड की इतनी शौकीन लगती हैं कि उन्होंने एक बार गोल्ड का ही केक काट दिया था. उर्वशी ने अपने 30वें जन्मदिन के मौके पर गोल्ड का केक काटा था. बताया जाता है कि उसमें 24 कैरेट के गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था और इस समय खुद हनी सिंह भी इसे देखकर हैरान रह गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके थ्री टायर गोल्ड की कीमत करीब 3 करोड़ थी.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 11 May 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Urvashi Rautela
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश
3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश
बॉलीवुड
शेखर सुमन ने सुनाया 'बैंडिट क्वीन' से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, फूलन देवी के वो शब्द आज भी हैं एक्टर को याद
शेखर सुमन ने सुनाया 'बैंडिट क्वीन' से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, फूलन देवी के वो शब्द आज भी हैं एक्टर को याद
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड सबा आजाद और पेरेंट्स संग ऋतिक रोशन ने सेलिब्रेट किया मदर्स डे, फ्रांस से शेयर की तस्वीरें
गर्लफ्रेंड सबा आजाद और पेरेंट्स संग ऋतिक रोशन ने सेलिब्रेट किया मदर्स डे, फ्रांस से शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने किया PAK वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
ऑस्ट्रेलिया ने किया पाक ODI सीरीज के लिए टीम का एलान, IPL 2026 में खेल रहे इतने खिलाड़ी चुने गए
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget