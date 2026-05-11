3 करोड़ के केक से 40 करोड़ की ड्रेस तक, जब उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की चीजों से उड़ाए होश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से सोने ना खरीदने की अपील की है ताकि आने वाले एशियाई देशों में आने वाली क्राइसिस से बचा जा सके. पीएम के संबोधन के बाद गोल्ड काफी सुर्खियों में आ गया है. देशभर में लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में आपको उर्वशी रौतेला के वो स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने गोल्ड की चीजों से लोगों को हैरान कर दिया था.

उर्वशी रौतेला ने पहनी थी गोल्ड और हीरे से बनी ड्रेस

उर्वशी रौतेला ने फैंस को उस समय काफी हैरान किया था जब वह गोल्ड औक हीरे से बनी ड्रेस पहनकर एक इवेंट में आई थीं. ग्लोबल फैशन आइकॉन 2025 एक्ट्रेस ने जीता था. इसमें वह कमाल के आउटफिट में पहुंची थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वशी रौतेला की ड्रेस में रियल गोल्ड और डायमंड था, जिसे बेलारूस की मशहूर कुट्योर डिजाइनर डाशा द्वारा डिजाइन किया गया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी उस ड्रेस की कीमत करीब 7 करोड़ रुपये थी.





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24 कैरेट गोल्ड की ड्रेस पहन रचा था इतिहास

इतना ही नहीं, उर्वशी रौतेला ने गोल्ड की ड्रेस के साथ इतिहास भी बना रखा है. उन्होंने उस समय लोगों को सबसे ज्यादा तब हैरान किया था जब वह असली 24 कैरेट सोने से बनी ड्रेस और जूलरी पहनकर एक इवेंट में पहुंची थीं. एक्ट्रेस ने ग्लोबल इंडिया कोचर वीक में मशहूर फैशन डिजाइन रोबर्ट नाओरम के लिए रैंप वॉक की थी. इस इवेंट के लिए उर्वशी ने 24 कैरेट सोने से बनी ट्रेडिशनल मणिपुरी आउटफिट कैरी किया था.

उर्वशी रौतेला ने पहनी थी 40 करोड़ की गोल्ड ड्रेस!

इसके साथ ही उर्वशी रौतेला ने एक बार करीब 40 करोड़ की कीमत वाली गोल्ड ड्रेस पहनकर लोगों को हैरान कर दिया था. ये साल 2022 की बात है, जब उन्होंने अरब फैशन वीक में शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने रियल गोल्ड से बनी ड्रेस कैरी की थी. ड्रेस के साथ ही उनके सिर का मुकुट भी गोल्ड से तैयार किया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी इस ड्रेस की कीमत करीब 40 करोड़ थी.

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उर्वशी ने काटा था 3 करोड़ का गोल्ड केक

यही नहीं, उर्वशी रौतेला गोल्ड की इतनी शौकीन लगती हैं कि उन्होंने एक बार गोल्ड का ही केक काट दिया था. उर्वशी ने अपने 30वें जन्मदिन के मौके पर गोल्ड का केक काटा था. बताया जाता है कि उसमें 24 कैरेट के गोल्ड का इस्तेमाल किया गया था और इस समय खुद हनी सिंह भी इसे देखकर हैरान रह गए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके थ्री टायर गोल्ड की कीमत करीब 3 करोड़ थी.