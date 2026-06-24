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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'लोग गलत समझते हैं', 'धर्मन' के टाइटल लॉन्च में रजनीकांत का छलका दर्द, बताया पब्लिक में बोलने में क्यों होती है दिक्कत

'लोग गलत समझते हैं', 'धर्मन' के टाइटल लॉन्च में रजनीकांत का छलका दर्द, बताया पब्लिक में बोलने में क्यों होती है दिक्कत

रजनीकांत और कमल हासन की फिल्म 'थलाइवर 173' का टाइटल लॉन्च हुआ है. इसी बीच रजनीकांत ने इवेंट में अपने दिल की बात कही और आलोचनाओं पर भी खुलकर बात की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 06:11 PM (IST)
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साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'थलाइवर 173' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में फिल्म का टाइटल लॉन्च इवेंट हुआ, जिसमें फिल्म का नाम 'थलाइवर 173' की जगह 'धर्मन' रखा गया है. इस फिल्म में रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं. इसी बीच रजनीकांत ने इवेंट में कई ऐसी बातें कही है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 

रजनीकांत का छलका दर्द 

इवेंट में रजनीकांत ने साफ कहा कि उन्हें किसी भी कार्यक्रम में बोलने में परेशानी और हिचकिचाहट होती हैं क्योंकि लोग उनकी बातों को गलत दिशा में मोड़ देते हैं. जब वो अपनी बात रखते हैं, तो कई लोग उससे सहमत नहीं नजर आते और सवाल उठाने लगते हैं. लेकिन जब वो नहीं बोलते, तो उसमें भी लोगों को परेशानी हो जाती हैं. उनका मानना है कि जो उन्हें पसंद नहीं करते है, वो कभी उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे. हालांकि जो पसंद करते है, उसमें भी कुछ लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं. 

 
 
 
 
 
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राशि खन्ना ने शेयर किया पोस्ट

इसके अलावा एक्ट्रेस राशि खन्ना ने हाल ही में फिल्म की मुहूर्त की तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा, 'कोई भी इंसान सिर्फ अपने टैलेंट से महान नहीं बनता, बल्कि आदर, डिसिप्लिन और काम के लिए जुनून से बनता हैं. इस शानदार कहानी का हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत आभारी हूं.' 

 
 
 
 
 
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वहीं राशि ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और लिखा, 'लेट्स गो.' ये फिल्म राशि खन्ना ने करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. 'फर्जी' वेब सीरीज में राशि के किरदार को बहुत पसंद किया था और साउथ में भी उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया हैं. अब रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करना किसी उपलब्धि से कम नहीं हैं.

लोग गलत समझते हैं', 'धर्मन' के टाइटल लॉन्च में रजनीकांत का छलका दर्द, बताया पब्लिक में बोलने में क्यों होती है दिक्कत

ये भी पढ़ें: Cocktail 2 BO Day 5 Worldwide: 5 दिन और 100 करोड़ पार, 'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में कहर, बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन

राशि का वर्कफ्रंट

राशि इन दिनों निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में हैं. वहीं वो विक्रांत मैसी के साथ 'तलाखों में एक' और आर माधवन की 'ब्रिज' में नजर आने वाली हैं. साथ ही 'फर्जी 2' में भी वो एक बार फिर धमाल मचाने वाली हैं.

जनवरी में हुआ था ऐलान 

बता दें कि फिल्म का ऐलान इसी साल जनवरी में हुआ था, जिसे 'थलाइवर 173' बताया जा रहा था. लेकिन अब फिल्म का टाइटल रिवील किया गया और साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया गया है. पोस्टर में रजनीकांत एक अलग और दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो एक डॉक्टर का किरदार निभायेंगे. हालांकि मेकर्स की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई हैं. इस फिल्म को अश्वत्थ मरिमुथु निर्देशित करेंगे, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह हैं. 

जेलर 2 के बारे में 

इसी बीच रजनीकांत की 'जेलर 2' को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन कैमियो में नजर आने वाले हैं. साथ ही वो चेन्नई पहुंच गए है और शूटिंग शुरू करने वाले हैं. हालांकि इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई हैं. इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित करने वाले हैं. इसी बीच कास्ट को लेकर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, एसजे सूर्या, सूरज वेंजरामुडू, मोहनलाल और शिवा राजकुमार नजर आएंगे. 

ये भी पढ़ें: 'दो साल से बीमार हूं...' अलका याग्निक ने पद्म भूषण मिलने के बाद लिखा भावुक पोस्ट

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Published at : 24 Jun 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Kamal Haasan Thalaivar 173 Dharman Movie
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