'देऊल बंद 2' ने कमा लिया 622% से ज्यादा मुनाफा, क्या अब हो पाएगी सुपर-डुपर हिट?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 622% से ज्यादा प्रॉफिट, फिर भी 'देऊल बंद 2' नहीं हो पाएगी सुपर-डुपर हिट? जानें - कितना कमाना होगा?

Box Office: 622% से ज्यादा प्रॉफिट, फिर भी 'देऊल बंद 2' नहीं हो पाएगी सुपर-डुपर हिट? जानें - कितना कमाना होगा?

Deol Band 2 Box Office Day 34: देऊल बंद ने अपनी रिलीज के 34 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. इसने तगड़ा मुनाफा भी कमा लिया है लेकिन क्या ये सुपर-डुपर हिट बन पाएगी? ट

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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 सिनेमाघरों में मराठी फिल्मों ने इस साल धमाल मचाया हुआ है. राजा शिवाजी के बाद देऊल बंद 2 ने भी बॉक्स ऑफिस लूट लिया है. दिलचस्प बात ये है कि रिलीज के महीने से ज्यादा होने के बाद भी प्रवीण तारडे की फिल्म कमाई कर रही है. हालांकि अब ये अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर है. ऐसे में मोटी कमाई कर चुकी ये फिल्म क्या सुपर-डुपर हिट का टैग हासिल कर पाएगी?

'देऊल बंद 2' के 34वें दिन का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन
स्नेहल तारडे और मनोज जोशी स्टारर फ़िल्म 'देऊल बंद 2' की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने हर किसी को हैरान किया है. मराठी फ़िल्मों का सिनेमाघरों में इतने लंबे समय तक चलना आम बात नहीं है. इसे अह 'घबडकुंड' और 'तुंबडची मंजुला' से भी टक्कर मिल रही है. बावजूद इसके 'देऊल बंद 2' पांचवें हफ़्ते में भी अच्छी कमाई कर रही है, जो तारीफ़ के काबिल है. बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें मंगलवार को 18 लाख रुपये कमाए हैं, जबकि सोमवार को इसने 20 लाख रुपयों की कमाई की थी. इसी के साथ 'देऊल बंद 2' की 34 दिनों की कुल नेट कमाई अब 72.40 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 84.94 करोड़ रुपये हो गई है.

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'देऊल बंद 2' ने कितना कमा लिया प्रॉफिट
बता दे कि 'देऊल बंद 2' को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया है. वहीं अपनी रिलीज के 34 दिनों में इस फिल्म ने 622% से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है.  

क्या 'सुपर-डुपर हिट' का टैग मिल पाएगा?
बता दें कि कोई फ़िल्म 'सुपर-डुपर हिट' तब कहलाती है जब वह भारत में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई के साथ-साथ 200% से ज़्यादा रिटर्न भी देती है. वहीं 'देऊल बंद 2' 200 प्रतिशत से कई गुना ज्यादा रिटर्न तो दे दिया है लेकिन ये मराठी डिवोशनल ड्रामा 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है. इस हाल में ये  बॉक्स ऑफ़िस पर अपना सफर एक 'सुपर-हिट' फ़िल्म के तौर पर खत्म करेगी लेकिन इसे सुपर डुपर हिट का टैग नहीं मिल पाएगा.

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Published at : 24 Jun 2026 12:04 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION Deol Band 2
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