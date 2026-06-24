'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में गदर, रिलीज के 5 दिन में जड़ दिया शतक, ये रिकॉर्ड भी बनाया

Cocktail 2 BO Day 5 Worldwide: 5 दिन और 100 करोड़ पार, 'कॉकटेल 2' का दुनियाभर में कहर, बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन
Cocktail 2 Box Office Day 5 Worldwide: शाहिद कपूर की 'कॉकेटल 2' दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ रिलीज के पांच दिनों में इसने एक बड़ा माइल स्टोन भी पार कर लिया है.
मैडॉक फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस धाक जमाए हुए है. शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, फिल्म ने वीकडेज में भी अपनी रफ्तार बनाए रखी है. हालांकि इसकी कमाई में नॉन हॉलीडे पर मंदी भी देखी जा रही है लेकिन फिर भी ये हर दिन करोड़ों छाप रही है. रिलीज 5वें दिन तो शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने दुनियाभर में शतक जड़ दिया.
कॉकटेल 2 ने वर्ल्डवाइड 5 दिनों में कितना किया कलेक्शन?
सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के सिर्फ 5 दिनों में ही शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ने वर्ल्डवाइड कमाल कर दिखाया है. दरअसल ये फिल्म 100 करोड़ के पार हो गई है.मानव मंगलानी द्वारा शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक कॉकटेल 2 ने रिलीज के 5 दिनों में दुनियाभर में 106.61 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है. “शानदार ओपनिंग वीकेंड और दमदार सोमवार के बाद, कॉकटेल 2 ने मंगलवार को भी जबरदस्त परफॉर्म किया और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 106.61 करोड़ तक पहुंच गई. दर्शकों का फिल्म के प्रति बढ़ता प्यार इसे ब्लॉकबस्टर बनाता है और इसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है.
पोस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 24 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 29.4 करोड़ कमाए. तीसरे दिन 32.19 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़ और 5वें दिन 11.01 करोड़ का कलेक्शन किया.
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वर्ल्डवाइड बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म
शाहिद कपूर की फिल्म दुनिया भर में पांच दिनों में 106.61 करोड़ की कमाई करने के बाद साल 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 हिंदी फ़िल्मों की लिस्ट में ऑफिशियली शामिल हो गई है.
ये हैं साल 2026 की वर्ल्डवाइड टॉप 5 फिल्में
- धुरंधर 2- 1850.85 करोड़
- बॉर्डर 2- 485.3 करोड़
- भूत बंगला- 292.64 करोड़
- ओ रोमियो- 123.1 करोड़
- कॉकटेल 2- 106.61 करोड़ (पांच दिन का कलेक्शन)
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