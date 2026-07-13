'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

Lenin Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म 'धमाल 4' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड में एंट्री मार ली है. इसकी रिलीज के बाद सभी फिल्मों की छुट्टी हो गई लेकिन तेलुगु फिल्म 'लेनिन' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा दिखा. फिल्म को हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है फिल्म ये बंपर कलेक्शन कर रही है. ऐसे में ओपनिंग वीकेंड में इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'लेनिन' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अखिल अक्किनेनी स्टारर फिल्म 'लेनिन' को रविवार के वीकेंड का अच्छा खासा फायदा मिला, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज की गई लेकिन भी तेलुगु में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.15 करोड़ का बिजनेस किया था.

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जबकि फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 8.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने रविवार यानी कि तीसरे दिन 9.65 करोड़ कमाए थे, जिसके बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 25.45 करोड़ हो गया. शनिवार के मुकाबले रविवार को 11.6% की ग्रोथ फिल्म को मिली है.

'लेनिन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसके साथ ही 'लेनिन' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रविवार को 7.8 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.07 करोड़ हो गया था.

अखिल अक्किनेनी के करियर की बड़ी वीकेंड ओपनर

'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया और तीन दिनों की कमाई के बाद इसने ओपनिंग वीकेंड में एक रिकॉर्ड भी बना दिया. कोईमोई के अनुसार, फिल्म अखिल अक्किनेनी के अभी तक के करियर की सबसे बड़ी वीकेंड ओपनर बन चुकी है. अखिल की आखिरी फिल्म 'एजेंट' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी. इसे 85 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म महज 10 करोड़ ही इंडिया में कमा पाई थी.

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'लेनिन' ने बजट का कितने प्रतिशत कमाया?

इसके अलावा कोईमोई के मुताबिक, 'लेनिन' का बजट 85 करोड़ था. जबकि फिल्म ने 25.45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस लिहाज से फिल्म ने बजट का 29.94% रिकवर कर लिया है. अभी इसे हिट होने के लिए और भी 70 प्रतिशत से ज्यादा की कमाई करनी होगी.

बहरहाल, अगर फिल्म 'लेनिन' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो फिल्म में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी लीड रोल में हैं. ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें उनके साथ भाग्यश्री बोरसे हैं. इसका निर्देशन मुराली किशोर अब्बुरू ने किया है और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.