INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाLenin Box office Collection: 'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

Lenin Box office Collection: 'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

Lenin Box office Collection: तेलुगु फिल्म 'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड में कमाल का प्रदर्शन किया है. फिल्म ने बंपर कमाई के साथ ही रिकॉर्ड भी बना दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म का कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

Lenin Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्म 'धमाल 4' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने टॉप 5 ओपनिंग वीकेंड में एंट्री मार ली है. इसकी रिलीज के बाद सभी फिल्मों की छुट्टी हो गई लेकिन तेलुगु फिल्म 'लेनिन' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा दिखा. फिल्म को हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है फिल्म ये बंपर कलेक्शन कर रही है. ऐसे में ओपनिंग वीकेंड में इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'लेनिन' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अखिल अक्किनेनी स्टारर फिल्म 'लेनिन' को रविवार के वीकेंड का अच्छा खासा फायदा मिला, जिसकी वजह से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. फिल्म हिंदी में नहीं रिलीज की गई लेकिन भी तेलुगु में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.15 करोड़ का बिजनेस किया था. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में दिखाया जाएगा 4000 करोड़ी 'रामायणम्' का ट्रेलर, जानिए कब और कहां?

जबकि फिल्म ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार को 8.65 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म ने रविवार यानी कि तीसरे दिन 9.65 करोड़ कमाए थे, जिसके बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 25.45 करोड़ हो गया. शनिवार के मुकाबले रविवार को 11.6% की ग्रोथ फिल्म को मिली है.

Lenin Box office Collection: 'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड

'लेनिन' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसके साथ ही 'लेनिन' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर रविवार को 7.8 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 37.07 करोड़ हो गया था. 

अखिल अक्किनेनी के करियर की बड़ी वीकेंड ओपनर

'लेनिन' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया और तीन दिनों की कमाई के बाद इसने ओपनिंग वीकेंड में एक रिकॉर्ड भी बना दिया. कोईमोई के अनुसार, फिल्म अखिल अक्किनेनी के अभी तक के करियर की सबसे बड़ी वीकेंड ओपनर बन चुकी है. अखिल की आखिरी फिल्म 'एजेंट' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी. इसे 85 करोड़ के बजट में बनाया गया था और फिल्म महज 10 करोड़ ही इंडिया में कमा  पाई थी.

यह भी पढ़ें: सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' ने रचा इतिहास, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

'लेनिन' ने बजट का कितने प्रतिशत कमाया?

इसके अलावा कोईमोई के मुताबिक, 'लेनिन' का बजट 85 करोड़ था. जबकि फिल्म ने 25.45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इस लिहाज से फिल्म ने बजट का 29.94% रिकवर कर लिया है. अभी इसे हिट होने के लिए और भी 70 प्रतिशत से ज्यादा की कमाई करनी होगी.

बहरहाल, अगर फिल्म 'लेनिन' की स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो फिल्म में नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी लीड रोल में हैं. ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें उनके साथ भाग्यश्री बोरसे हैं. इसका निर्देशन मुराली किशोर अब्बुरू ने किया है और इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Lenin BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Lenin Box office Collection: 'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
'धमाल 4' के आगे नहीं थमी तेलुगु फिल्म 'लेनिन', ओपनिंग वीकेंड पर बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Sunday Box Office Collection: संडे को ‘धमाल 4’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'अल्फा' ने भी बढ़ाई रफ्तार, जानें- 'वेलकम टू द जंगल' सहित बाकी फिल्मों का हाल
संडे को ‘धमाल 4’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 'अल्फा' ने भी बढ़ाई रफ्तार, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 3 Worldwide: दुनियाभर में 'लेनिन' का तहलका, तीन दिन में धुआंधार कमा डाले करोड़ो, अखिल अक्किनेनी की बनी सबसे बडी हिट
दुनियाभर में 'लेनिन' का तहलका, तीन दिन में धुआंधार कमा डाले करोड़ों, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
इस देश में बिना कट के रिलीज होगी 'जन नायकन', मिनटों में बिके हजारों टिकट, एडवांस बुकिंग में किया धमाका
इस देश में अनकट रिलीज होगी 'जन नायकन', एडवांस बुकिंग में धमाका, मिनटों में बिके हजारों टिकट
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Israel: अमेरिका-ईरान महायुद्ध से सबसे खुश हैं नेतन्याहू!
US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz: ईरान ने बंद किया 'होर्मुज जलडमरूमध्य'!
Breaking News | Datia Bypoll 2026: दतिया की जंग कौन जीतेगा ? Narottam Mishra? | Congress | ABP
Breaking | US Iran War | America Attack Bahrain: खाड़ी में छिड़ गया 'विश्व युद्ध'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाकिस्तान, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन
अब भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा चीन-पाक, दोस्त रूस का बड़ा ऑफर, बदल जाएगा एशिया का शक्ति संतुलन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
समाजवादी पार्टी पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा- 'मेरे ऊपर चार चिंटू...'
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
क्रिकेट
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर को हटाने को लेकर ये क्या बोल गए संजय मांजरेकर, बताया किसकी वजह से हारा भारत
विश्व
Lindsey Graham Death: 'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
'अचानक मौत के लिए तैयार रहो', ट्रंप के करीबी के मारे जाने के बाद ईरान की खौफनाक चेतावनी
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने SIT से मांगी जांच रिपोर्ट, 20 जुलाई को सुनवाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला, 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget