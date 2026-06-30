रजनीकांत की इस फिल्म ने पहले ही दिन निकाल लिया था बजट, तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड

Rajinikanth Film: रजनीकांत भारत के ऐसे एक्टर हैं जो 75 साल की उम्र पार करने के बावजूद लीड रोल निभा रहे हैं. साल 2025 में फिल्म 'कुली' में नजर आए रजनीकांत के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रजनीकांत न सिर्फ साउथ के सबसे पॉपुलर एक्टर हैं, बल्कि वो साउथ के सबसे महंगे एक्टर्स में भी शामिल हैं. अपनी कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिला चुके रजनीकांत ने साल 2016 में एक ऐसी फिल्म दी थी जिसने पहले ही दिन अपना बजट निकाल लिया था.

2016 में रिलीज हुई थी फिल्म

रजनीकांत साल 1975 से भारतीय सिनेमा में काम कर रहे हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में धूम मचा चुके रजनीकांत की जिस फिल्म की हम आपसे बात कर रहे हैं वो दस साल पहले यानी साल 2016 में रिलीज हुई थी. इसका नाम है 'कबाली'. इसमें अपने दमदार अभिनय और लुक से रजनीकांत ने फैंस को जमकर एंटरटेन किया था.

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पहले ही दिन वसूल लिया था बजट

22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई कबाली रजनीकांत के करियर के सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. एक दशक पुरानी ये फिल्म एक्शन से भरपूर थी. इसमें रजनीकांत के किरदार का नाम कबाली ही था. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपये था और इसने दुनियाभर में पहले दिन 90.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए अपना बजट निकाल लिया था.

बनी थी 2016 की सबसे कमाऊ साउथ इंडियन फिल्म

कबाली का डायरेक्शन पा. रंजीत ने किया था. जबकि इसके प्रोड्यूसर कलैपुलि एस. थानु थे. फिल्म का हिस्सा राधिका आप्टे, धनशिखा, अट्टकाती दिनेश, विंस्टन चाओ जैसे कलाकार भी थे. भारत में इस फिल्म ने टोटल 155.50 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 292.30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. कबाली ब्लॉकबस्टर निकली थी और साल 2016 की सबसे कमाऊ साउथ फिल्म भी बनी थी. इसने बाकी सभी साउथ फिल्मों को पछाड़ दिया था. ये फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

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रजनीकांत का वर्कफ्रंट

रजनीकांत अब अपनी ब्लॉकबटर फिल्म 'जेलर' के सीक्वल 'जेलर 2' में नजर आएंगे. उनकी ये एक्शन कॉमेडी फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं.