फुटबॉल के मैदान में अजित कुमार के बेटे आद्विक का जलवा, जीती चैंपियनशिप

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअजित कुमार के बेटे आद्विक ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप, शालिनी ने शेयर की तस्वीरें

अजित कुमार के बेटे आद्विक ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप, शालिनी ने शेयर की तस्वीरें

साउथ स्टार अजित कुमार के बेटे आद्विक ने फुटबॉल के मैदान में शानदार जीत हासिल की है. उनकी टीम ने यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट की चैंपियनशिप अपने नाम की, जिसकी तस्वीरें शालिनी ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Aug 2026 11:53 AM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार के परिवार से एक खुशखबरी सामने आई है. जहां अजित कुमार इंटरनेशनल लेवल पर कार रेसिंग में अपनी पहचान बना चुके हैं, वहीं अब उनके बेटे आद्विक अजित फुटबॉल के मैदान में अपना परचम लहरा रहे हैं. हाल ही में आद्विक की टीम ने एक यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की है. इस जीत के साथ ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल है.

शालिनी ने शेयर की तस्वीरें
अजित कुमार की पत्नी और एक्स एक्ट्रेस शालिनी ने सोशल मीडिया पर टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में आद्विक हाथ में ट्रॉफी लिए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में वो अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं. एक तस्वीर में शालिनी भी अपने बेटे और ट्रॉफी के साथ पोज देती नजर आईं. 

अजित कुमार के बेटे आद्विक ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप, शालिनी ने शेयर की तस्वीरें

बच्चों को खेलते हुए देखना कितना अच्छा लगता है...
तस्वीरें पोस्ट करते हुए शालिनी ने लिखा, 'बच्चों को खेलते हुए देखना, मस्ती करते देखना और खुशियों भरी यादें बनाते देखना कितना अच्छा लगता है. सिर्फ जीत या हार पर ध्यान देने के बजाय बच्चों के लिए खेल का मजा लेना ज्यादा जरूरी है.' आद्विक की इस जीत के बाद फैंस भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि पिता अजित जहां रेसिंग ट्रैक पर अपना जलवा दिखा रहे हैं, वहीं बेटा फुटबॉल के मैदान में कमाल कर रहा है. 

अजित कुमार के बेटे आद्विक ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप, शालिनी ने शेयर की तस्वीरें

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फुटबॉल में अपना करियर बना रहे हैं आद्विक
आद्विक को फुटबॉल खेलना काफी पसंद है और वो इस खेल में काफी एक्टिव हैं. वहीं, उनके पिता अजित कुमार को रेसिंग का शौक है. बता दें कि अजित कुमार की अपनी रेसिंग टीम भी है. साल 2025 में उनकी टीम ने 'दुबई 24 आवर्स' की 992 कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया था. इस दौरान अजित को 'स्पिरिट ऑफ द रेस' अवॉर्ड भी मिला था. 

अजित कुमार के बेटे आद्विक ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप, शालिनी ने शेयर की तस्वीरें

ये है अजित कुमार की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो अजित कुमार जल्द ही फिल्म 'डेयर डेविल' में नजर आएंगे. इस फिल्म के डायेक्टर अधिक रविचंद्रन हैं. 'गुड बैड अगली' की सक्सेक के बाद ये इस हिट जोड़ी की एक साथ दूसरी फिल्म होगी. इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 18 Aug 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Ajith Kumar Aadvik Football Championship Shalini Ajith
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