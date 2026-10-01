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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत की 'जेलर 2' पर सेंसर की कैंची! एक हिंसक सीन बना मुसीबत, A या U/A में फंसी फिल्म

रजनीकांत की 'जेलर 2' पर सेंसर की कैंची! एक हिंसक सीन बना मुसीबत, A या U/A में फंसी फिल्म

रजनीकांत की 'जेलर 2' रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है. फिल्म के एक हिंसक सीन को लेकर सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच बात अटक गई है. चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 12:34 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, इसी बीच फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने मेकर्स की टेंशन बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि 'जेलर 2' के एक हिंसक सीन को लेकर सेंसर बोर्ड और फिल्म की टीम के बीच बात अटक गई है.

तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, 'जेलर 2' को हाल ही में सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था. इस दौरान सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म के एक हिंसक सीन के कुछ हिस्से को हटाने के लिए कहा गया. ऐसा करने पर फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिल सकता है. हालांकि, बताया जा रहा है कि डायरेक्टर नेल्सन दिलीपकुमार इस सीन में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं हैं. 

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रजनीकांत चाहते हैं फिल्म को मिले U/A सर्टिफिकेट 

नेल्सन दिलीपकुमार का मानना है कि जिस सीन को सेंसर बोर्ड हटाने के लिए कहा है, वो ये हिस्सा फिल्म की कहानी के लिए जरूरी है और इसे हटाने से कहानी पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि अब फिल्म की टीम के सामने सर्टिफिकेट को लेकर दुविधा खड़ी हो गई है.

 
 
 
 
 
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रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रजनीकांत चाहते हैं कि फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे सिनेमाघरों में देख सकें. वहीं, नेल्सन दिलीपकुमार सीन को हटाने के पक्ष में नहीं हैं. ऐसे में अगर उनकी बात मानी जाती है और सीन को फिल्म में रखा जाता है, तो 'जेलर 2' को A सर्टिफिकेट मिल सकता है.

'जेलर 2' को मिल सकता है 'A' सर्टिफिकेट 

अगर फिल्म को A सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका मतलब होगा कि इसे सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के दर्शक ही सिनेमाघरों में देख पाएंगे. वहीं U/A सर्टिफिकेट मिलने पर बच्चे भी इसे देख सकेंगे, हालांकि कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सलाह जरूरी हो सकती है. ऐसे में सेंसर सर्टिफिकेट का फैसला फिल्म की रिलीज और दर्शकों तक इसकी पहुंच के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

15 अक्टूबर को रिलीज होगी 'जेलर 2'

रजनीकांत की 'जेलर 2' को लेकर फैंस के बीच पहले से ही काफी बज बना हुआ है. फिल्म की रिलीज 15 अक्टूबर को तय की गई है. इस एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में एक बार फिर रजनीकांत का दमदार अंदाज देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
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इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है. मिथुन चक्रवर्ती, एस.जे. सूर्या, सूरज वेंजारामूडु, रम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Oct 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Jailer 2
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