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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म 'प्रहार' का ट्रेलर रिलीज होते ही ललित प्रभाकर चर्चा में आ गए हैं. फिल्म में वो अजमल कसाब का किरदार निभा रहे हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ललित प्रभाकर.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 10:06 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म जाने-माने वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में 29 सितंबर को मेकर्स ने एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म के सभी कलाकारों की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. हालांकि, ट्रेलर के आखिर में जिस एक्टर के लुक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो हैं ललित प्रभाकर. ट्रेलर में उनका बदला हुआ अंदाज देखने के बाद लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ललित प्रभाकर और अब तक उनका फिल्मी सफर कैसा रहा है.

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आतंकी अजमल कसाब का किरदार निभा रहे ललित प्रभाकर?

ललित प्रभाकर फिल्म 'प्रहार' में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब का किरदार निभा रहे हैं. कसाब के लुक में ललित इतने अलग नजर आ रहे हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है. फिल्म का ट्रेलर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) में लॉन्च किया गया, जो 2008 के आतंकी हमलों में निशाना बनाए गए स्थानों में से एक था. 

 
 
 
 
 
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ऑडिशन के बाद मिला अजमल कसाब का रोल

ललित प्रभाकर को अजमल कसाब का किरदार ऑडिशन देने के बाद मिला. इस रोल के लिए उन्होंने सिर्फ अपने लुक पर काम नहीं किया, बल्कि कसाब की भाषा, बोलने के तरीके और बॉडी लैंग्वेज को भी समझा. इसके अलावा उन्होंने उसके व्यवहार और सोच को जानने के लिए भी काफी तैयारी की. यही वजह है कि ट्रेलर में ललित का बदला हुआ अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है. ये किरदार उनके अब तक के निभाए रोल्स से काफी अलग है. 

कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

कौन हैं ललित प्रभाकर?

ललित प्रभाकर मराठी सिनेमा के जाने-माने एक्टर्स में से एक हैं. उनका जन्म महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्सपेरिमेंटल थिएटर से की. वो उन करीब 30 कलाकारों में शामिल रहे हैं, जिन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया था. 

कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

ललित को घर-घर पहचान जी मराठी के टीवी शो 'जुलून येती रेशीमगाठी' से मिली. इस शो में उनके काम को काफी पसंद किया गया और उन्हें जी मराठी अवॉर्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला. इसके बाद उन्होंने 2017 में परेश मोकाशी की फिल्म 'ची वा ची सौ का' से फिल्मों में डेब्यू किया. इस फिल्म के लिए उन्हें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवॉर्ड मिला.

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'आनंदी गोपाल' से मिली बड़ी पहचान

मराठी फिल्म 'आनंदी गोपाल' ललित प्रभाकर के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म में उन्होंने गोपालराव जोशी का किरदार निभाया था, जो आनंदीबाई जोशी के पति थे. आनंदीबाई जोशी भारत की शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थीं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसे दो नेशनल अवॉर्ड भी मिले. वहीं, ललित की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई. उन्हें फिल्मफेयर मराठी में बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड मिला. 

कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

इसके अलावा पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और जी चित्र गौरव पुरस्कार में भी उन्हें बेस्ट एक्टर के सम्मान से नवाजा गया. साल 2026 में फिल्म 'तोह ती आणि फुजी' के लिए उन्हें पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी स्पेशल मेंशन भी मिला. ये फिल्म भारत और जापान की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर भी ध्यान खींचा.

ललित प्रभाकर ने निभाए अलग-अलग किरदार

ललित प्रभाकर ने अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं. 'हंपी' में उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाया, तो 'जॉम्बिवली' में डबल रोल में नजर आए. इसके अलावा 'मीडियम स्पाइसी' और 'सनी' जैसी फिल्मों में भी उनके काम को पसंद किया गया. ललित ने ऐसी फिल्मों में भी काम किया है, जो आज की जिंदगी और रिश्तों से जुड़े मुद्दों को दिखाती हैं. 2026 में आई 'सुपर डुपर' एक फैमिली कॉमेडी-ड्रामा है, जिसमें दो परिवारों को मजबूरी में एक ही घर में रहना पड़ता है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. 

कौन हैं ललित प्रभाकर? राजकुमार राव की 'प्रहार' में अजमल कसाब के रोल से बटोर रहे सुर्खियां

वहीं, 2025 में आई 'आरपार' में ललित ने एक इंटेंस लव स्टोरी में काम किया. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला. साथ ही ह्रुता दुर्गुले के साथ उनकी जोड़ी को जी चित्र गौरव अवॉर्ड भी मिला. ओटीटी पर भी ललित 'शांतित क्रांति', 'पेट पुराण' और 'द राइकर केस' जैसी सीरीज में नजर आ चुके हैं. 

बायोपिक 'ढसाल' में नजर आएंगे ललित प्रभाकर

ललित प्रभाकर अब लगातार अलग-अलग रियल लाइफ किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. 'आनंदी गोपाल' में गोपालराव जोशी और 'प्रहार' में अजमल कसाब का किरदार निभाने के बाद अब वो बायोपिक 'ढसाल' में नजर आएंगे. इस फिल्म में ललित दलित पैंथर के सह-संस्थापक और पद्मश्री से सम्मानित कवि नामदेव ढसाल का रोल निभा रहे हैं. फिल्म में दिग्गज म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा का संगीत है. 'ढसाल' से ललित का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है, जिसमें वो नामदेव ढसाल के लुक में नजर आ रहे हैं. उनका ये लुक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट श्रीकांत देसाई ने तैयार किया है.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'प्रहार'?

'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में राजकुमार राव और ललित प्रभाकर के साथ वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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