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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPHOTOS: ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन, ऐश्वर्या राय बच्चन का रॉयल लुक देख थम जाएंगी नजरें

PHOTOS: ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन, ऐश्वर्या राय बच्चन का रॉयल लुक देख थम जाएंगी नजरें

पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने रॉयल अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं. आइए, देखते हैं उनकी ये शानदार तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 01 Oct 2026 07:47 AM (IST)
पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने रॉयल अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं. आइए, देखते हैं उनकी ये शानदार तस्वीरें.

बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक 2026 में अपने लुक से महफिल लूट ली. ब्लैक गाउन, सिर पर क्राउन और चेहरे पर उनका वही खूबसूरत अंदाज, जिसने उन्हें किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लगने दिया. ऐश्वर्या के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में हैं.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पेरिस फैशन वीक 2026 की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेहद ग्लैमरस और रॉयल अंदाज देखने को मिल रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पेरिस फैशन वीक 2026 की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेहद ग्लैमरस और रॉयल अंदाज देखने को मिल रहा है.
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सामने आईं तस्वीरों में ऐश्वर्या राय रैंप पर शानदार वॉक करती नजर आ रही हैं. कहीं वो फ्लाइंग किस करती दिख रही हैं, तो कहीं फैंस पर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं. उनका हर अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.
सामने आईं तस्वीरों में ऐश्वर्या राय रैंप पर शानदार वॉक करती नजर आ रही हैं. कहीं वो फ्लाइंग किस करती दिख रही हैं, तो कहीं फैंस पर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं. उनका हर अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.
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एफिल टावर के सामने आयोजित इस फैशन इवेंट में 52 साल की ऐश्वर्या ने केंडल जेनर, सिमोन एश्ली, सेलीन डियोन और ईवा लोंगोरिया जैसी जानी-मानी हस्तियों के साथ रैंप वॉक किया.
एफिल टावर के सामने आयोजित इस फैशन इवेंट में 52 साल की ऐश्वर्या ने केंडल जेनर, सिमोन एश्ली, सेलीन डियोन और ईवा लोंगोरिया जैसी जानी-मानी हस्तियों के साथ रैंप वॉक किया.
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पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन बेहद खूबसूरत और रॉयल अंदाज में नजर आईं. इस खास मौके के लिए उन्होंने डिजाइनर यारा शोमेकर का कस्टम-मेड ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था, जिसके पीछे एक लंबी और ड्रामेटिक केप जुड़ी हुई थी.
पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन बेहद खूबसूरत और रॉयल अंदाज में नजर आईं. इस खास मौके के लिए उन्होंने डिजाइनर यारा शोमेकर का कस्टम-मेड ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था, जिसके पीछे एक लंबी और ड्रामेटिक केप जुड़ी हुई थी.
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केप के किनारों पर लगे चमकदार क्रिस्टल और स्टोन्स उनके आउटफिट को शानदार रॉयल टच दे रहे थे. ऐश्वर्या ने अपने लुक को डीप बरगंडी शेड के वेवी बालों, बोल्ड रेड लिप्स और विंग्ड आईलाइनर के साथ कंप्लीट किया.
केप के किनारों पर लगे चमकदार क्रिस्टल और स्टोन्स उनके आउटफिट को शानदार रॉयल टच दे रहे थे. ऐश्वर्या ने अपने लुक को डीप बरगंडी शेड के वेवी बालों, बोल्ड रेड लिप्स और विंग्ड आईलाइनर के साथ कंप्लीट किया.
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वहीं, सिर पर सजा ज्वेल्ड टियारा उनके पूरे लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. फैंस सोशल मीडिया पर उनके लुक की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. सबने उन्हें 'प्रिंसेस' और 'ब्यूटी इन ब्लैक' का टैग दिया.
वहीं, सिर पर सजा ज्वेल्ड टियारा उनके पूरे लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. फैंस सोशल मीडिया पर उनके लुक की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. सबने उन्हें 'प्रिंसेस' और 'ब्यूटी इन ब्लैक' का टैग दिया.
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ऐश्वर्या राय की इन तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी खूब प्यार लुटाया. बिपाशा बसु, अदिति राव हैदरी और मनीष मल्होत्रा जैसे सितारों ने पोस्ट पर कमेंट कर एक्ट्रेस के लुक की तारीफ की.
ऐश्वर्या राय की इन तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी खूब प्यार लुटाया. बिपाशा बसु, अदिति राव हैदरी और मनीष मल्होत्रा जैसे सितारों ने पोस्ट पर कमेंट कर एक्ट्रेस के लुक की तारीफ की.
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इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक 2026 के लिए तैयार होती नजर आ रही हैं. तैयार होते वक्त भी एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है.
इन तस्वीरों में ऐश्वर्या राय पेरिस फैशन वीक 2026 के लिए तैयार होती नजर आ रही हैं. तैयार होते वक्त भी एक्ट्रेस का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है.
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इस दौरान एक्ट्रेस अपने हाथ में सिग्नेचर फैन लिए नजर आ रही हैं. इस पेपर फैन पर L'Oréal Paris की मशहूर टैगलाइन
इस दौरान एक्ट्रेस अपने हाथ में सिग्नेचर फैन लिए नजर आ रही हैं. इस पेपर फैन पर L'Oréal Paris की मशहूर टैगलाइन "I'M WORTH IT" लिखी हुई है, जिसका मतलब है "मैं इसके काबिल हूं."
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वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन पिछली बार फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' में नजर आई थीं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद से एक्ट्रेस ने किसी नई फिल्म में नजर नहीं आई हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या राय बच्चन पिछली बार फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन 2' में नजर आई थीं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद से एक्ट्रेस ने किसी नई फिल्म में नजर नहीं आई हैं.
Published at : 01 Oct 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan

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