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PHOTOS: ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन, ऐश्वर्या राय बच्चन का रॉयल लुक देख थम जाएंगी नजरें
पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने रॉयल अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. ब्लैक गाउन और सिर पर क्राउन पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं. आइए, देखते हैं उनकी ये शानदार तस्वीरें.
बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक 2026 में अपने लुक से महफिल लूट ली. ब्लैक गाउन, सिर पर क्राउन और चेहरे पर उनका वही खूबसूरत अंदाज, जिसने उन्हें किसी रॉयल क्वीन से कम नहीं लगने दिया. ऐश्वर्या के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 07:47 AM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Bachchan
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