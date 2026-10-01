सामने आईं तस्वीरों में ऐश्वर्या राय रैंप पर शानदार वॉक करती नजर आ रही हैं. कहीं वो फ्लाइंग किस करती दिख रही हैं, तो कहीं फैंस पर प्यार लुटाती नजर आ रही हैं. उनका हर अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.