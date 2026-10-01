बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणबीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' पिछले लंबे समय से चर्चा में है. फिल्म में रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब 'शक्तिमान' फेम एक्टर मुकेश खन्ना ने फिल्म में भगवान राम के चित्रण और इसके VFX को लेकर अपनी राय रखी है.

'बॉलीवुड नाउ' के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए मुकेश खन्ना ने बताया कि 'रामायण' का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें इसमें क्या चीज पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा कि फिल्म में भगवान राम को कुछ ज्यादा ही एक्शन करते हुए दिखाया गया है. मुकेश ने कहा, 'श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. इसलिए उनका किरदार भी उसी तरह दिखना चाहिए. एक सीन में श्रीराम पेड़ पर चढ़कर तीर चलाते नजर आते हैं. मैंने रामायण में भगवान राम को इस तरह पेड़ पर चढ़कर तीर चलाते हुए नहीं देखा.'

'भगवान राम ऐसे नहीं लड़ते थे...'

मुकेश खन्ना ने आगे कहा, 'आपने उनको सलमान खान, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत बना दिया है. नहीं साहब, राम राम हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम. वो मुस्कुराते थे, यहां तक कि समुद्र के सामने भी हाथ जोड़कर कहते थे कि हट जाओ, मुझे आगे जाना है. अगर आप श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम से ज्यादा एक्शन करने वाला इंसान दिखाएंगे और उन्हें क्लिंट ईस्टवुड बना देंगे, तो मुझे लगेगा कि भगवान राम ऐसे नहीं लड़ते थे. अगर वो ऐसे ही लड़ते थे, तो फिर उन्हें वानर सेना की मदद की जरूरत क्यों पड़ती?'

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VFX को लेकर भी जताई चिंता

मुकेश खन्ना ने फिल्म के VFX को लेकर भी अपनी बात रखी. उनका कहा कि बड़े स्तर के स्पेशल इफेक्ट्स फिल्म को इंटरनेशनल दर्शकों के बीच पसंद आ सकते हैं, लेकिन भारत में लोग इसे अपनी आस्था और भगवान राम की छवि के नजरिए से देखेंगे. उन्होंने कहा, 'ये फिल्म स्टार वॉर्स से तुलना की जाएगी और शायद कमाई भी कर ले. लेकिन भारत में इसे भारत की आस्था के हिसाब से बनाया जाना चाहिए. हम स्पेशल इफेक्ट्स नहीं देखेंगे.'

'रामायण' के बारे में जानिए

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' को नमित मल्होत्रा और यश प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और परशुराम के डबल रोल में नजर आएंगे. उनके अलावा सनी देओल, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं.

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करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. 'रामायण' का पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा.