47 साल बाद एक फ्रेम में आएंगे कमल हासन-रजनीकांत, रेड जायंट मूवीज के पोस्ट ने मचाई सनसनी
साउथ सुपरस्टार्स कमल हासन और रजनीकांत 47 साल बाद बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आने वाले है. रेड जायंट मूवीज ने अपने नए पोस्ट से फैंस के बीच हलचल मचा दी है, जिसके बाद सभी बहुत उत्साहित हो गए है.
Rajinikanth-Kamal Haasan: तमिल सिनेमा में कुछ ऐसी जोड़ियां होती है, जिनका नाम साथ आते ही फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ने लगती है. तमिल सुपरस्टार्स रजनीकांत और कमल हासन भी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकारों में गिने जाते है. करीब 47 साल बाद दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. इससे पहले दोनों 1979 की फिल्म 'निनैथले इनिक्कुम' के साथ नजर आए थे. 19 फरवरी यानी गुरुवार को रेड जायंट मूवीज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक ऐसा ऐलान किया है, जिसे सुनते ही सभी दर्शक खुश हो गए है.
मेकर्स ने बढ़ाया सस्पेंस
रेड जायंट मूवीज ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'दो दिग्गज. एक फ्रेम. अगला अपडेट कल दोपहर 12:07 बजे.' पोस्टर में एक विंटेज कार को दिखाया गया है, जिसके सामने 'KH' और 'RK' लिखा है. जैसे ही यह पोस्ट आई, फैंस के बीच वायरल होने लगा और सभी मेकर्स के इस हिंट को समझ गए. इससे पहले उन्होंने सुबह एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कुछ कहानियां नियमों का पालन करती हैं. कुछ फिल्में उन्हें नए सिरे से गढ़ती हैं. जिज्ञासु बने रहें. उत्साहित रहें. अगला अपडेट शाम 7:12 बजे!' हालांकि फिल्म की ऑफिशियल जानकारी आना अभी बाकी है.
Two Legends. One Frame.— Red Giant Movies (@RedGiantMovies_) February 19, 2026
Next update at 12:07 tomorrow. ⏳#KHxRK #RedGiant17 ✨ pic.twitter.com/FrAA4MdBMa
Some stories follow the rules.— Red Giant Movies (@RedGiantMovies_) February 19, 2026
Some films rewrite them.
Stay curious. Stay excited.
Next Drop 7:12 PM! #RedGiant17 ✨ pic.twitter.com/R1Goqiqxnp
रजनीकांत ने जताई थी इच्छा
यह साफ है कि इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज और राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल मिलकर बना रहे है. इसके अलावा नेल्सन दिलिप कुमार और लोकेश कनगराज को लेकर भी कयास लगाई जा रही है कि यह फिल्म किसी एक के हाथ लग सकती है. साल 2025 सितंबर में रजनीकांत ने खुद कमल हासन के साथ काम करने की इच्छा जताई थी. उन्होंने साफ कहा था कि अगर अच्छी कहानी और किरदार मिलेंगे तो वह साथ काम जरूर करेंगे. कमल हासन ने भी एक अवॉर्ड इवेंट में इसपर खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अगर यह आप सभी को पसंद आएगी तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो कोशिश करते रहेंगे.
