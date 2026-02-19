'द ब्लफ' के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस अंदाज, साड़ी-इंस्पायर्ड येलो गाउन ने लूटी महफिल
हाल ही में टीसीएल चाइनीज थिएटर के पार्टी में प्रियंका चोपड़ा के लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया. डिजाइनर गौरव गुप्ता का साड़ी-इंस्पायर्ड गाउन में प्रियंका ने इस पार्टी में चार-चांद लगा दिए.
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जब भी किसी इवेंट में पहुंचती हैं, तो उनकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाता है. चाहे रेड कार्पेट हो या इंटरनेशनल अवॉर्ड शो, प्रियंका हर बार अपने लुक से कुछ नया ट्राई करती हैं और यही बात उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है. 18 फरवरी को प्रियंका अपनी अपकमिंग फिल्म द ब्लफ के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुई. इसके बाद टीसीएल चाइनीज थिएटर में हुई पार्टी में उनका अंदाज देखने लायक था. इस खास मौके पर उन्होंने डिजाइनर गौरव गुप्ता का साड़ी-इंस्पायर्ड गाउन पहना. चमकीले पीले रंग का यह गाउन मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन था.
'ब्लडी मैरी' को प्रियंका ने दिया ट्रिब्यूट
प्रियंका के गाउन में थाई-हाई स्लिट थी, जिसने उनके लुक में बोल्डनेस एड कर दी. गाउन में की गई ड्रेपिंग साड़ी की तरह नजर आ रही थी. प्रियंका ने खुद बताया कि यह लुक साड़ी के लिए उनके प्यार को दिखाता है. साथ ही, उन्होंने इसे अपनी फिल्म के किरदार एरसेल 'ब्लडी मैरी' बोडेन को ट्रिब्यूट दिया. इस पार्टी में उनका गाउन बहुत आकर्षक था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रियंका के बैग ने लोगों का ध्यान खींचा. प्रियंका ने खजाने के बॉक्स जैसा एक अनोखा हैंडबैग कैरी किया था, जो उनके किरदार से पूरी तरह मेल खा रहा था. यह बैग अमेरिकी लग्जरी ब्रांड जूडिथ लाइबर का था.
6.6 लाख का है प्रियंका का बैग
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस खास 'सनकन ट्रेजर चेस्ट' बैग की कीमत करीब 7,295 डॉलर यानी लगभग 6.6 लाख रुपये है. बैग पर क्रिस्टल की बारीक कारीगरी की गई थी, जो उसे और भी खास बना रही थी. लुक को कंप्लीट करने के लिए प्रियंका ने क्रिस्टल स्ट्रैप वाली हाई हील्स पहनी. साथ में मैचिंग रिंग्स और ईयररिंग्स भी कैरी किए. उन्होंने हल्के स्ट्रॉबेरी टोन मेकअप और सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल किए बालों ने उनके पूरे लुक को एलिगेंट टच दिया. प्रियंका का यह अंदाज दिखाता है कि वह ट्रेंड फॉलो करने के बजाय खुद ट्रेंड सेट करना पसंद करती हैं. प्रियंका चोपड़ा का यह लुक पूरी पार्टी में बोल्ड, क्लासी और पूरी तरह से यादगार रहा.
