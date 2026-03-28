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हिंदी न्यूज़मनोरंजन'धुरंधर 2' vs साउथ फिल्में: तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह का भौकाल, साउथ फिल्मों को पछाड़ा, जानें 28 मार्च का कलेक्शन

'धुरंधर 2' vs साउथ फिल्में: तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर भी रणवीर सिंह का भौकाल, साउथ फिल्मों को पछाड़ा, जानें 28 मार्च का कलेक्शन

Dhurandhar 2 VS South: 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' के साथ ही कुछ तमिल और तेलुगू फिल्में भी रिलीज हुई थीं. आइये जानते हैं इन फिल्मों का दसवें दिन का कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Mar 2026 08:37 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'धुरंधर' रणवीर सिंह अब केवल बॉलीवुड एक्टर ही नहीं रहे बल्कि बॉक्स ऑफिस के भी धुरंदऱ बन चुके हैं. ना केवल हिंदी फिल्मों के लिए बल्कि साउथ की फिल्मों के लिए भी. रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इस कलेकशन में केवल हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं का भी सहयोग है. वैसे 19 मार्च को कई और साउथ इंडियान फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं थीं. आइये बताते हैं उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

'धुरंधर 2' का 10वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म की रिलीज को आज 10वां दिन है. इन दस दिनों में इस फिल्म ने ना केवल बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. बल्कि रणवीर सिंह के करियर को भी उछाल दे दी है. ट्रेड डाटा बताने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की मानें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन रात 8:30 बजे तक 44.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तो वहीं इसे मिलाकर इंडिया में कुल कलेक्शन 760.02 करोड़ रुपयेहो गया है.

'उस्ताद भगत सिंह' का 10वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पवन कल्याण की ये फिल्म भी 'धुरंधर 2' के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन अब इस फिल्म की चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को रात 8:30 तक महज 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. जो पवन कल्याण की पॉपुलैरिटी के हिसाब से काफी कम है. इसे मिलाकर 10 दिनों का फिल्म का कुल कलेक्शन 68.55 करोड़ रुपये हो गया है.

'यूथ' का 10वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ये एक मजेदार और यूथ ओरिएंटेड फिल्म है. ऐसे में तमिल सिनेमा में इसे खूब प्यार मिल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन रात 8:30 बजे तक 2.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इसे मिलाकर इस फिल्म का कुल कलेक्शन 30.76 करोड़ रुपये हो गया है.

'आड़ू 3' का 10वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ये एक मलयालम भाषा की फिल्म है. जिसका इस भाषा के लोगों के बीच काफी क्रेज है. सेकनिक के डाटा के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन 1.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है रात 8:30 बजे तक. तो वहीं कुल कलेक्शन की बात करें तो इसने 39.34 करोड़ रुपये का कारोबार अब तक कर लिया है. 

'धुरंधर 2' vs साउथ फिल्में
'धुरंधर 2' फिल्म ने सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि अन्य भाषओं में भी अपना जलवा बरकरार रखा है. इस फिल्म ने तेलुगू भाषा में पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' को अच्छी खासी पटखनी दी है. सिर्फ तेलुगू भाषा से ही इस फिल्म ने आज रात 8:30 बजे तक 1.84 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जो पवन कल्याण की फिल्म के कलेक्शन से तीन गुना से भी ज्यादा है. तो वहीं फिल्म 'यूथ' के साथ भी 'धुरंधर 2' का तगड़ा मुकाबला चल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म ने तमिल भाषा में 1 करोड रुपये का कलेक्शन किया है. हालांकि ये कलेक्शन 'यूथ' आधा ही है, लेकिन हिंदी बेल्ट की फिल्म का तमिल में इतना भी कलेक्शन करना काफी अच्छा है. ऑडियंस इन दोनों फिल्मों के बीच बंटी हुई है.

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Published at : 28 Mar 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
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