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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाRasmika Mandana और Vijay Deverakonda का ड्रीमी हनीमून, कुकिंग, किस और डांस में दिखा अनदेखा रोमांस

Rasmika Mandana और Vijay Deverakonda का ड्रीमी हनीमून, कुकिंग, किस और डांस में दिखा अनदेखा रोमांस

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज को शेयर कर फैंस को भी अपनी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की झलक दिखलाते रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Mar 2026 05:59 PM (IST)
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज को शेयर कर फैंस को भी अपनी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की झलक दिखलाते रहते हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद हनीमून पर गए थे. अपने ड्रीमी हनीमून की झलक कपल ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है.

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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच कितना प्यार है, उसका अंदाज उनकी इस तस्वीर को देख लगाया जा सकता है.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच कितना प्यार है, उसका अंदाज उनकी इस तस्वीर को देख लगाया जा सकता है.
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इस तस्वीर को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि रश्मिका अपनी शादीशुदा लाइफ में कितनी खुश हैं. उनकी स्माइल ही इस बात की गवाह है.
इस तस्वीर को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि रश्मिका अपनी शादीशुदा लाइफ में कितनी खुश हैं. उनकी स्माइल ही इस बात की गवाह है.
Published at : 26 Mar 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rasmika Mandana

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