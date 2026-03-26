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Rasmika Mandana और Vijay Deverakonda का ड्रीमी हनीमून, कुकिंग, किस और डांस में दिखा अनदेखा रोमांस
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज को शेयर कर फैंस को भी अपनी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी की झलक दिखलाते रहते हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद हनीमून पर गए थे. अपने ड्रीमी हनीमून की झलक कपल ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है.
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Published at : 26 Mar 2026 05:59 PM (IST)
Tags :Vijay Deverakonda Rasmika Mandana
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प्रेम कुमारJournalist
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