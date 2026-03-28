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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमापावरस्टार पवन सिंह का गाना 'टच बडी' हुआ रिलीज, लोग बोले- 'साउथ में भोजपुरी तड़का'

पावरस्टार पवन सिंह का गाना 'टच बडी' हुआ रिलीज, लोग बोले- 'साउथ में भोजपुरी तड़का'

Pawan Singh Touch Buddy Released: भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार कहे जाने वाले एक्टर और सिंगर पवन सिंह का गाना 'टच बडी' रिलीज हो गया है. इस गाने का लोगों के बीच काफी क्रेज नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Mar 2026 12:28 AM (IST)
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भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार कहे जाने वाले एक्टर पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं. इसके साथ ही हाल ही में उनका मोस्ट अवेटेड सॉन्ग 'टच बडी' भी रिलीज हो गया है. इस गाने को दर्शखों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है. खासतौर से पवन सिंह को चाहने वाले तो इस गाने की रिलीज का इंतजार ही कर रहे थे.

कैसा है गाना?
ये गाना 'टच बडी' मृणाल ठाकुर और आदि विशेष की आगामी फिल्म 'डकैत' का है. इस गने को पवन सिंह ने गाया है. इस गाने के वीडियो में खुद पावरस्टार पवन सिंह, आदि विशेष और एक्ट्रेस जोनिता गांधी नजर आ रही हैं. ये एक आइटम नंबर है, जो दर्शकों के लिए एक पावर पैक्ड ट्रीट से कम नहीं है. खासतौर से इस गाने के जरिए अब पवन सिंह ने साउथ सिनेमा में भी कदम रख दिया है. इस गाने को रिलीज के साथ ही ढेर सारा प्यार मिल रहा है. यहां देखें वीडियो:

फैंस दे रहे रिएक्शन
ये गाना रिलीज के साथ खूब पसंद किया जा रहा है. फैंस सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सबसे अच्छा लोगों को इस बात से लग रहा है कि, इस गाने के जरिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब साउथ सिनेमा में भी कदम रख रहे हैं. इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं. कोई इसे भोजपुरी और साउथ का मिलन बता रहा है. तो कोई इसे अभी से ही सुपरहित बता रहा है. तो वहीं किसी ने लिखा है 'भैया तो गरदा उड़ा दिए'.

पावरस्टार पवन सिंह का गाना 'टच बडी' हुआ रिलीज, लोग बोले- 'साउथ में भोजपुरी तड़का


पावरस्टार पवन सिंह का गाना 'टच बडी' हुआ रिलीज, लोग बोले- 'साउथ में भोजपुरी तड़का

गाने के बारे में
बता दें कि ये गाना 'डकैत: एक प्रेम कथा' फिल्म का है. इस गाने को आज ही गोरखपुर में लॉन्च किया गया है.जहां अदि विशेष, जोनिता गांधी और पवन सिंह भी पहुंचे थे. इस गाने के लिरिक्स वायु श्रीवास्तव ने लिखे हैं. इस गाने को पवन सिंह और जोनितागांधी में गाया है. दोनों ही गाने में नजर भी आ रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म में आदि विशेष और मृणाल के साथ ही प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और अनुराग कश्यप भी नजर आने वाले हैं.

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Published at : 28 Mar 2026 11:50 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Dacoit Touch Buddy
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