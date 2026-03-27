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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाBirthday Special: बॉलीवुड में फ्लॉप और साउथ में रचा इतिहास, राम चरण का दमदार फिल्मी सफर

Birthday Special: बॉलीवुड में फ्लॉप और साउथ में रचा इतिहास, राम चरण का दमदार फिल्मी सफर

Birthday Special: राम चरण साउथ सिनेमा के सुपरस्टार है. साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनका सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका. आइए जानते हैं कैसा रहा बॉलीवुड में उनका सफर.

By : आईएएनएस  | Updated at : 27 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Birthday Special: राम चरण साउथ सिनेमा के सुपरस्टार है. साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनका सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका. आइए जानते हैं कैसा रहा बॉलीवुड में उनका सफर.

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के नाम से भला कौन अंजान है? एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के बाद तो वह ग्लोबल स्टार बन गए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री में राम चरण हिट हैं और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि ‘आरआरआर’ के जरिए ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुके राम चरण का सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका.

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27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे राम चरण की कहानी मेहनत, पारिवारिक विरासत और सफलता की मिसाल है. राम चरण तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं. फिल्मी खानदान से आने के बावजूद उन्होंने कभी पिता के नाम पर फिल्म नहीं मांगी बल्कि बाकायदा एक्टिंग कोर्स करने के बाद अभिनय जगत में आने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, जहां से कई सितारे निकले हैं.
27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे राम चरण की कहानी मेहनत, पारिवारिक विरासत और सफलता की मिसाल है. राम चरण तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं. फिल्मी खानदान से आने के बावजूद उन्होंने कभी पिता के नाम पर फिल्म नहीं मांगी बल्कि बाकायदा एक्टिंग कोर्स करने के बाद अभिनय जगत में आने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, जहां से कई सितारे निकले हैं.
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एक्टिंग और डांसिंग में महारत हासिल करने के बाद राम चरण ने साल 2007 में ‘चिरुथा’ फिल्म से डेब्यू किया. पहली फिल्म में ही उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला, लेकिन असली पहचान साल 2009 में आई फिल्म ‘मगधीरा’ से बनी. एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण ने डबल रोल निभाया और यह तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई.
एक्टिंग और डांसिंग में महारत हासिल करने के बाद राम चरण ने साल 2007 में ‘चिरुथा’ फिल्म से डेब्यू किया. पहली फिल्म में ही उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवॉर्ड मिला, लेकिन असली पहचान साल 2009 में आई फिल्म ‘मगधीरा’ से बनी. एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राम चरण ने डबल रोल निभाया और यह तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई.
Published at : 27 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Ram Charan Ram Charan Birthday Special

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