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Birthday Special: बॉलीवुड में फ्लॉप और साउथ में रचा इतिहास, राम चरण का दमदार फिल्मी सफर
Birthday Special: राम चरण साउथ सिनेमा के सुपरस्टार है. साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनका सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका. आइए जानते हैं कैसा रहा बॉलीवुड में उनका सफर.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के नाम से भला कौन अंजान है? एसएस राजामौली की 'आरआरआर' के बाद तो वह ग्लोबल स्टार बन गए. साउथ फिल्म इंडस्ट्री में राम चरण हिट हैं और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि ‘आरआरआर’ के जरिए ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना चुके राम चरण का सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल सका.
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Published at : 27 Mar 2026 11:45 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion