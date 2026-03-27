27 मार्च 1985 को चेन्नई में जन्मे राम चरण की कहानी मेहनत, पारिवारिक विरासत और सफलता की मिसाल है. राम चरण तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी के बेटे हैं. फिल्मी खानदान से आने के बावजूद उन्होंने कभी पिता के नाम पर फिल्म नहीं मांगी बल्कि बाकायदा एक्टिंग कोर्स करने के बाद अभिनय जगत में आने का फैसला लिया. इसके लिए उन्होंने मुंबई के किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग ली, जहां से कई सितारे निकले हैं.