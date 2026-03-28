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सलमान खान से सुदीप तक, रामचरण से पहले इन सितारों ने फिल्मों में दिखाई पहलवान की ताकत
Ram Charan Peddi Movie: रामचरण की फिल्म पेड्डी में उनके पहलवान किरदार को लेकर चर्चा तेज है. इससे पहले अमीर खान से सुनील शेट्टी तक, कई सितारे कुश्ती पर बने रोल में दर्शकों का दिल जीत चुके हैं.
साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी आने वाली फिल्म पेड्डी में एक दमदार पहलवान के किरदार में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनका लुक और ट्रांसफॉर्मेशन काफी चर्चा में है. उन्होंने इस रोल के लिए खास ट्रेनिंग ली है, जिससे उनका शरीर और अंदाज पूरी तरह देसी पहलवान जैसा दिखेगा. हालांकि भारतीय सिनेमा में पहले भी कई बड़े एक्टर्स ने पहलवान और कुश्ती से जुड़े किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है. तो आइए उन कलाकारों पर नजर डालते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 10:19 AM (IST)
Tags :Ram Charan Peddi Movie
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