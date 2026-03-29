'धुरंधर' के बाद क्या कर रहे अक्षय खन्ना? इस फिल्म से मचाएंगे धमाल, साउथ सुपरस्टार का भी कैमियो

धुरंधर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले अक्षय खन्ना अब अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फैंस उन्हें नए कैरेक्टर में एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब नजर आ रहे हैं.

हालांकि, फैंस को अब अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि, वो जल्द ही महाकाली में दिखाई देने वाले हैं.मालूम हो धुरंधर की रिलीज से पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म में नजर आएंगे.

साउथ के इस सुपरस्टार का होगा फिल्म में कैमियो

लेकिन, धुरंधर की रिलीज के बाद से फैंस के अंदर अक्षय खन्ना को लेकर ज्यादा ही क्रेज देखने को मिल रहा है. इसी बीच महाकाली फिल्म को लेकर भी तरह-तरह के अपडेट्स सामने आ रहे हैं. अब खबर है कि साउथ का एक सुपरस्टार एक्टर इस फिल्म में कैमियो करने वाला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाकाली में प्रभास कैमियो करने वाले हैं. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रभास अपने हिस्से की शूटिंग को कंप्लीट कर चुके हैं. इस खबर को सुनने के बाद प्रभास के फैंस कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.





हालांकि, फिल्म में प्रभास का क्या कैरेक्टर होगा,इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है.वहीं, ऑफिशियल तौर पर अभी महाकाली में प्रभास के कैमियो की घोषणा नहीं हुई है. आपको बता दें प्रशांत वर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है महाकाली. प्रशांत को हनु-मैन के लिए जाना जाता है.

रिपोर्ट के अनुसार महाकाली की 100 दिनों की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है. ये एक फीमेल सुपरहीरो फिल्म है, जिसे पूजा अपर्णा कोल्लुरु डायरेक्ट कर रही हैं. इस फिल्म में भूमि शेट्टी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का बैकग्राउंड पश्चिम बंगाली पर बेस्ड है. अक्षय खन्ना महाकाली फिल्म के जरिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं.

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