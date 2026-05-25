सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती है. करोड़ों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देने वाले अल्लू अर्जुन बेहद डाउन टू अर्थ हैं. इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार्स बावजूद उनका सादगीभरा अंदाज छाया रहता है.

अल्लू अर्जुन ने चार्टेड फ्लाइट्स के लिए किया मना

सोर्स ने बताया, 'मेकर्स ने उनके बिजी शेड्यूल और आराम को देखते हुए कई बार चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करने की बात कही. लेकिन अल्लू अर्जुन का मानना है कि प्रोडक्शन का पैसा पर्दे पर दिखना चाहिए, ना कि पर्दे के पीछे बेवजह खर्च होना चाहिए. उनका पूरा फोकस हमेशा फिल्म की क्वालिटी और सिनेमैटिक आउटपुट को बेहतर बनाने पर रहता है, ना कि लग्जरी पर.'

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में अल्लू अर्जुन को कई बार हैदराबाद और मुंबई के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स में ट्रैवल करते देखा गया है. एक्टर ने खुद कमर्शियल फ्लाइट से सफर करना पसंद किया. बताया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स की तरफ से प्राइवेट ट्रैवल अरेंजमेंट्स ऑफर किए जाने के बावजूद उन्होंने मना कर दिया.

ये भी पढ़ें- 'हिम्मत से लगे हुए हैं', शोएब इब्राहिम ने दिया पापा का हेल्थ अपडेट, बोले- हैमरेज की वजह से ब्लीडिंग हुई

'पुष्पा 2' का धमाकेदार कलेक्शन

अल्लू अर्जुन के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 'पुष्पा 2' में देखा गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1742 करोड़ का कलेक्शन किया. इंडिया में ग्रॉस 1471.10 करोड़ कमाए. वहीं ओवरसीज 271 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने नेट 1234.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.

ये भी पढ़ें- Raja Shivaji Box Office Day 24: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास, बनी पहली 100 करोड़ कमाने वाली मराठी फिल्म

अब अल्लू अर्जुन फिल्म 'राका' में नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को खतरनाक अवतार में देखा जाएगा. फिल्म में दीपिका पादुकोण फीमेल लीड रोल में हैं. इसफिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. फिल्म को एटली बना रहे हैं. ये एटली की 6वीं फिल्म है. फिल्म राका की रिलीज डेट को लेकर अभी तक अपडेट्स नहीं आए हैं.