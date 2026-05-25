1 मई को रिलीज हुई 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है. फिल्म आए दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. मराठी इंडस्ट्री के लिए ये गर्व की बात है. फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 24 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई की खबर के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 57.7 करोड़ कमाए. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 27 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 13.25 करोड़ कमाए. 22वें दिन फिल्म ने 70 लाख कमाए. 23वें दिन फिल्म ने 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया. 24वें दिन फिल्म ने 1.4 करोड़ कमाए.

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फिल्म ने टोटल 101.4 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि राजा शिवाजी 75 करोड़ के बजट में बनी थी.

फिल्म ने 101.4 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है और फिल्म ने ग्रॉस 119.65 करोड़ का कलेक्शन किया.

35 परसेंट का रिटर्न ऑन इंवेस्ट मिला.

वर्ल्डवाइड फिल्म ने 124.55 करोड़ कमा लिए हैं.

फिल्म प्लस में चल रही है.

टॉप 10 हाईएस्ट ग्रसिंग मराठी फिल्में

राजा शिवाजी- 101.4 करोड़

सैराट- 90 करोड़

बाइपण भारी देवा- 76.28 करोड़

वेड- 61.2 करोड़

नटसम्राट- 42 करोड़

पवनखिंद- 37.72 करोड़

लाई भारी- 37 करोड़

Katyar Kaljat Ghusali- 35 करोड़

ठाकरे- 31.6 करोड़

टाइमपास- 30 करोड़

'राजा शिवाजी' ने रचा इतिहास

इसी के साथ राजा शिवाजी पहली मराठी फिल्म बन गई है, जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. इससे पहले सैराट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म थी, जिसने 90 करोड़ की कमाई की थी.

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फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में हैं. वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आए हैं. इस फिल्म में जेनेलिया देशमुख, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म में सलमान खान ने भी कैमियो रोल किया है. सलमान खान कैमियो रोल करके छा गए. वहीं फिल्म से रितेश देशमुख के बेटे राहिल देशमुख ने डेब्यू किया है. वो 10 साल के हैं.