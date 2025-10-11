बड़े बजट की फिल्में करने से क्यों पहले कतराते थे प्रभास? चौंकाने वाली है वजह

प्रभास 31 अक्टूबर को ‘बाहुबली- द एपिक’ की रिलीज़ के साथ बाहुबली के रूप में बड़े पर्दे पर कमबैक करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इस फिल्म ने प्रभास को पैन-इंडिया स्टार का दर्जा दिलाया और तब से उन्होंने कल्कि 2898 एडी, सलार: पार्ट 1- सीजफायर, राधे श्याम, साहो और आदिपुरुष जैसी फिल्में की हैं. वहीं बाहुबली- द एपिक दो बाहुबली फिल्मों का री-इमेज्ड वर्जन है जिसे एक 3.50 घंटे लंबी फिल्म में एक साथ रखा गया है. उनकी अगली ओरिजिनल फिल्म 6 जनवरी 2026 को राजा साब रिलीज़ होने वाली है. गौरतलब है कि प्रभास ने एक के बाद एक बाहुबली के बाद बड़े बजट की फिल्म की है लेकिन एक समय ऐसा था जब वह बड़ी फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. चलिए जानते हैं कि आखिर प्रभास बड़े बजट की फिल्में करने से क्यों हिचकिचाते थे.

प्रभास क्यों बड़े बजट की फिल्में करने से हिचकिचाते थे?

रिपब्लिक की एक रिपोर्ट में मेंशन किय़ा गया है कि प्रभास बड़े बजट की फिल्में करने से हिचकने लगे थे. रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बजट की फिल्में बहुत दबाव रखती हैं. उन्होंने बताया कि वे लंबी शूटिंग से थक चुके हैं, एक बार उन्होंने बाहुबली के लिए 24 घंटे शूटिंग की थी, एक बार पूरी कास्ट और क्रू रामोजी राव स्टूडियो में दो महीने तक रुके थे और लंबे शेड्यूल के कारण उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए बहुत कम समय बचता था.

प्रभास अपकमिंग फिल्में

प्रभास अब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म "स्पिरिट" की तैयारी में जुटे हैं. इस पिल्म में उनके अपोजिट पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था. लेकिन फिर एक्ट्रेस की कथित डिमांडों की वजह से उन्हें फिल्म से निर्देशक ने बाहर कर दिया था. वहीं अब दीपिका को तृप्ति डिमरी ने रिप्लेस किया है. वहीं प्रभास फिलहाल इस समय ग्रीस में "द राजा साहब" के गानों पर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग की तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी हैं.

इसके अलावा, वह हनु राघवपुडी के साथ "फौजी" पर भी काम कर रहे हैं, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है और यह अगले साल 14 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है. वह प्रशांत नील की "सलार" और नाग अश्विन की "कल्कि" के सीक्वल के लिए भी कमिटेड हैं.