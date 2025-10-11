क्या सोनम कपूर ने छिपाया अपना बेबी बंप? करवा चौथ सेलिब्रेशन से एक्ट्रेस की वीडियो वायरल
Sonam Kapoor Pics: सोनम कपूर बीते दिन करवा चौथ के मौके पर अपने पेरेंट्स के घर पहुंची थीं. वहीं वायरल हो रही तस्वीरों में एक्ट्रेस अपना बेबी बंप छिपाती हुई नजर आ रही हैं.
सोनम कपूर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबरों के चलते सुर्खियों में हैं. हाल ही में, उन्हें करवा चौथ मनाने के लिए अपने पैरेंट्स अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर पर देखा गया. वैसे सोनम करवा चौथ का व्रत नहीं रखतीं, लेकिन इस सेलिब्रेशन में शामिल होती हैं. वहीं इस दौरान सोनम कपूर अपना बेबी बंप छिपाती हुई नजर आईं.
सोनम कपूर ने छिपाया अपना बेबी बंप
इसके साथ एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट इयररिंग्स और सोने की चूड़ियां पहनी थी. वायल हो रही वीडियो में सोनम अपनी कार के अंदर बैठी हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस पैप्स को पोज देने के लिए कार से नहीं उतरी और उन्होंने अंदर बैठे हुए ही वेव किया. वहीं इस दौरान वे अपने हाथों और फ़ोन से अपना बेबी बंप छिपाती हुई नज़र आईं. खबरों के मुताबिक, सोनम की टीम के सदस्यों ने कार से बाहर निकलने से पहले पैप्स से अपने कैमरे बंद करने को कहा. बता दें कि रूमर्स है कि एक्ट्रेस अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं.
सोनम कपूर ने करवा चौथ लुक की शेयर की तस्वीरें
वहीं सोनम ने अपने करवा चौथ लुक की रॉयल तस्वीरें भी अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं. सोनम कपूर करवा चौथ के मौके पर रेड-पिंक बनारसी साड़ी में बेहद खूबसूरत अंदाज़ में नज़र आईं. उनकी साड़ी में फूलों के डिज़ाइन वाली बारीक गोल्डन कढ़ाई थी.
अंशुला की सगाई में भी सोनम ने किया था पैप्स को इग्नोर
यह पहली बार नहीं है जब सोनम ने पैपराजी से बचने की कोशिश की हो. इससे पहले, जब वह अपनी कज़िन अंशुला कपूर की सगाई में पहुंची थीं, तो वह जल्दी से अंदर चली गईं और कैमरों के सामने पोज़ नहीं दिया. इस फ़ैशन आइकन ने म्यूट गोल्डन टोन्ड स्कर्ट के साथ र शॉर्ट जैकेट पहनी हुई थी.। उन्होंने अपने लुक को स्टेटमेंट ज्वेलरी और बालों को पीछे टाई कर कंप्लीट किया था.
सोनम कपूर की दूसरी प्रेगनेंसी की चर्चा
गौरतलब है कि सोनम कपूर की दूसरी प्रेगनेंसी के रूमर्स सितंबर 2025 के आसपास फैलने शुरू हुए थे. उस दौरान उन्होंने व्हाइट गाउन में एक तस्वीर पोस्ट की थी और अपने बेबी बंप पर हाथ रखा हुआ था. उन्होंने इसे एक ओवरसाइज़्ड श्रग के साथ स्टाइल किया था. इसके बाद फैंस को लगा कि सोनम अपना बेबी बंप छुपाने की कोशिश कर रही थीं. वहीं पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अभिनेत्री के एक करीबी सूत्र ने सोनम की दूसरी प्रेगनेंसी कों कंफर्म किया था और बताया था कि वह अपनी दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं.
