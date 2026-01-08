The Raja Saab Advance Booking: 'द राजा साब' की एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कमाई, रिलीज से पहले ही कमा लिए इतने करोड़
The Raja Saab Advance Booking: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' एडवांस बुकिंग में करोड़ों का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ ओपनिंग करती नजर आ रही है.
साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. अब ये मोस्ट अवेटेड हॉरर-कॉमेडी फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इससे पहले द राजा साब की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है जिसमें फिल्म जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. अब तक फिल्म 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने एडवांस बुकिंग में अब तक 1 लाख 96 हजार से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर चुकी है. फिल्म ने अब तक 5.35 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं. वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ ये आंकड़ा 10.11 करोड़ रुपए पहुंच गया है. जिस तेजी से द राजा साब एडवांस बुकिंग में धुआंधार कमाई कर रही है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फिल्म पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने वाली है.
