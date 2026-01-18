हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटरनरी सर्जन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 162 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 से शुरू होकर 19 फरवरी 2026 तक चलेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. यह भर्ती न सिर्फ स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर है, बल्कि इसमें आकर्षक वेतन भी दिया जाएगा.

भर्ती का पूरा विवरण

एचपीएससी द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के तहत हरियाणा राज्य में वेटरनरी सर्जन के कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की तैनाती पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत की जाएगी. यह भर्ती राज्य स्तर पर की जा रही है, जिससे स्थानीय युवाओं को भी बड़ा लाभ मिलेगा.

योग्यता

वेटरनरी सर्जन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से Veterinary Science और Animal Husbandry में स्नातक डिग्री होनी चाहिए.इसके साथ ही उम्मीदवार को हिंदी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जो हरियाणा सरकार की सेवाओं के लिए जरूरी योग्यता मानी जाती है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है.हरियाणा राज्य के एससी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

वेतनमान



वेटरनरी सर्जन के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-10 के अंतर्गत वेतन दिया जाएगा.इस पद पर नियुक्त उम्मीदवारों को हर महीने 53,100 रुपये से 67,800 रुपये तक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा, सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा.

आवेदन शुल्क

HPSC वेटरनरी सर्जन भर्ती के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है.सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1000 रुपये जमा करने होंगे, जबकि सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये रखा गया है. इसके अलावा डीएससी, ओएससी, बीसी-ए, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को भी 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जायें.

होमपेज पर मौजूद Registration / Apply Online लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.

अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

