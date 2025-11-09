साउथ सुपरस्टार राम चरण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'पेड्डी' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है. फिल्म की रिलीज में अभी समय है और इससे पहले फिल्म का पहला गाना 'चिकिरी-चिकिरी' रिलीज हो गया है. इस गाने को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस बीच फैंस की नजरें 'पेड्डी' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी टिकी हैं. आइए जानते हैं राम चरण की फिल्म ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है.

'पेड्डी' 27 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इससे पहले फिल्म का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है जिसमें फिल्म धमाकेदार कलेक्शन करती नजर आ रही है. कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'पेड्डी' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है. फिल्म की रिलीज के बाद ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं.

जाह्नवी कपूर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनेगी 'पेड्डी'!

'पेड्डी' में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देने वाली हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है जिसमें एक्ट्रेस का दबंग अवतार देखने को मिला. अगर 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का आंकड़ा भी छूती है तो ये जाह्नवी कपूर की फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे देगी. 'मिस्टर एंड मिसेज माही' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 35.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये जाह्नवी के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.

'पेड्डी' तोड़ सकती है 'परम सुंदरी' का रिकॉर्ड

'मिस्टर एंड मिसेज माही' को पछाड़कर 'पेड्डी' जाह्नवी कपूर के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लेगी. अगर प्रीडिक्शन के मुताबिक फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो ये 'परम सुंदरी' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दे सकती है. 54.85 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ 'परम सुंदरी' के जाह्नवी कपूर के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.