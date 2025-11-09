एक्सप्लोरर
South Netflix Releases: नवंबर में नेटफ्लिक्स पर आ रहीं शानदार साउथ फिल्में, जानें 'डूड' से 'मास जथारा' तक की रिलीज डेट
South Films Releasing On Netflix In November: साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी महीने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं. ये फिल्में हाल में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थीं.
नवंबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास है क्योंकि थिएटर्स में तो हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज हो ही रही हैं, साथ ही ओटीटी पर भी आय दिन कुछ न कुछ नया आ रहा है. नवंबर में आने वाले दिनों में भी नेटफ्लिक्स यूजर्स फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. दरअसल साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी महीने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं. इस लिस्ट में 'डूड', आर्यन, 'मास जथारा' से लेकर 'तेलुसु कड़ा' तक का नाम शामिल है.
तेलुसु कड़ा
- 'तेलुसु कड़ा' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब जल्द ओटीटी पर आ रही है.
- सिद्धू जोन्नालगड्डा की फिल्म 5 भाषाओं- तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर आएगी.
- 'तेलुसु कड़ा' अब 14 नवंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
- नवोदित नीरजा कोना ने डायरेक्शन में बनी फिल्म में राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी भी लीड रोल में हैं.
View this post on Instagram
डूड
- तमिल रोमांटिक फिल्म 'डूड' भी 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
- प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू स्टारर इस फिल्म को कीर्तिश्वरन ने डायरेक्ट किया है.
- अब 'डूड' 14 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.
बायसन कालमादन
- कबड्डी कोच मनथी पी. गणेशन के लाइफ पर बनी फिल्म 'बायसन कालमादन' 31 अक्टूबर को पर्दे पर आई थी.
- इस तमिल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म को मरी सेल्वाराज ने डायरेक्ट किया है.
- 'बायसन कालमादन' में ध्रुव विक्रम, अनुपमा परमेश्वरन, पशुपति और राजिशा विजयन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
- ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 21 अक्टूबर, 2025 से स्ट्रीम होने वाली है.
मास जथारा
- रवि तेजा और श्रीलीला की फिल्म 'मास जथारा' 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- ये एक तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसे भानु भोगवरपु ने डायरेक्ट किया है.
- थिएटर रिलीज के एक महीने से भी कम समय में अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
- 'मास जथारा' 28 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL