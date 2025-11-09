हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीSouth Netflix Releases: नवंबर में नेटफ्लिक्स पर आ रहीं शानदार साउथ फिल्में, जानें 'डूड' से 'मास जथारा' तक की रिलीज डेट

South Films Releasing On Netflix In November: साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी महीने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं. ये फिल्में हाल में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थीं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Nov 2025 06:19 PM (IST)
नवंबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास है क्योंकि थिएटर्स में तो हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज हो ही रही हैं, साथ ही ओटीटी पर भी आय दिन कुछ न कुछ नया आ रहा है. नवंबर में आने वाले दिनों में भी नेटफ्लिक्स यूजर्स फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. दरअसल साउथ की कई मोस्ट अवेटेड फिल्म इसी महीने नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही हैं. इस लिस्ट में 'डूड', आर्यन, 'मास जथारा' से लेकर 'तेलुसु कड़ा' तक का नाम शामिल है.

तेलुसु कड़ा

  • 'तेलुसु कड़ा' 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब जल्द ओटीटी पर आ रही है.
  • सिद्धू जोन्नालगड्डा की फिल्म 5 भाषाओं- तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर आएगी.
  • 'तेलुसु कड़ा' अब 14 नवंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
  • नवोदित नीरजा कोना ने डायरेक्शन में बनी फिल्म में राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी भी लीड रोल में हैं.
 
 
 
 
 
डूड

  • तमिल रोमांटिक फिल्म 'डूड' भी 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • प्रदीप रंगनाथन और ममिथा बैजू स्टारर इस फिल्म को कीर्तिश्वरन ने डायरेक्ट किया है.
  • अब 'डूड' 14 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है.

बायसन कालमादन

  • कबड्डी कोच मनथी पी. गणेशन के लाइफ पर बनी फिल्म 'बायसन कालमादन' 31 अक्टूबर को पर्दे पर आई थी.
  • इस तमिल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म को मरी सेल्वाराज ने डायरेक्ट किया है.
  • 'बायसन कालमादन' में ध्रुव विक्रम, अनुपमा परमेश्वरन, पशुपति और राजिशा विजयन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
  • ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 21 अक्टूबर, 2025 से स्ट्रीम होने वाली है.

मास जथारा

  • रवि तेजा और श्रीलीला की फिल्म 'मास जथारा' 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
  • ये एक तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसे भानु भोगवरपु ने डायरेक्ट किया है.
  • थिएटर रिलीज के एक महीने से भी कम समय में अब ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.
  • 'मास जथारा' 28 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:59 PM (IST)
