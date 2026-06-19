घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल

'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल

Peddi box office collection Day 15: राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. रिलीज के 15वें दिन इस फि्लम ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफ़िस पर अपने तीसरे हफ़्ते में है और अब इसकी कमाई की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है और ये तीन करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पा रही है. हालांकि यह स्पोर्ट्स-एक्शन ड्रामा 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फ़िल्मों में से एक बनी हुई है, लेकिन शुरुआती हफ़्ते और दूसरे वीकेंड में हुई ज़बरदस्त कमाई के मुकाबले दूसरे हफ्ते के वीकडेज में इसकी कमाई में काफ़ी गिरावट आई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'पेद्दी' ने 15वें दिन कितना किया कलेक्शन?
बुची बाबू सना निर्देशित 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफार्म किया है लेकिन ये बंपर कमाई नहीं कर पाई है. अब ये रिलीज के तीसरे वीक में एंट्री कर चुकी है और इसकी रफ्तार भी सुस्त पड़ती जा रही है. इन सबके बीच शुक्रवार से फ़िल्म के थिएट्रिकल वर्जन में में लगभग छह मिनट के नए सीन जोड़े जाएंगे. मेकर्स को उम्मीद है कि ऐसा होने से तीसरे वीकेंड से पहले दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है.

  • वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'पेद्दी' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को 2 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'पेद्दी' की 15 दिनों की कुल कमाई अब 228 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: साल 2022 में आई इस मराठी फिल्म ने रचा था इतिहास, 15 करोड़ के बजट में कमाया था 308% प्रॉफिट

एक्सटेंडेड वर्जन से बढ़ सकती है 'पेद्दी' की कमाई?
सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, मेकर्स ने हाल ही में घोषणा की कि शुक्रवार से फिल्म में कुछ और सीन जोड़े जाएंगे. एक नया पोस्टर शेयर करते हुए टीम ने लिखा, "पेद्दी का अनुभव और बेहतर होने वाला है. कल से सिनेमाघरों में फिल्म में 5 मिनट 56 सेकंड के नए सीन जोड़े जाएंगे." यह कदम तीसरे वीकेंड से पहले उठाया गया है. इससे फ़िल्म को दोबारा देखने वाले फ़ैन्स की संख्या बढ़ सकती है और साथ ही ऐसे दर्शक भी आकर्षित हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक फ़िल्म नहीं देखी है।

तीसरे वीकेंड पर नज़र
आने वाला वीकेंड 'पेद्दी' के लिए बहुत अहम होगा. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए जोड़े गए सीन से कलेक्शन में सुधार होता है और फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर नई रफ़्तार मिलती है.

'पेद्दी' के बारे में
बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी 'पेद्दी' में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवा राजकुमार और जगपति बाबू मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फ़िल्म एक ग्रामीण की कहानी है जो निजी चुनौतियों का सामना करते हुए पैरा-एथलीट बनता है और अपनी कम्यूनिटी के विकास के लिए संघर्ष करता है. 

 

ये भी पढ़ें:-'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

Published at : 19 Jun 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Ram Charan BOX OFFICE COLLECTION Peddi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Thursday Box Office: गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' का बजा डंका, 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर' की डूबी लुटिया, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' चमकी, 'भारत भाग्य विधाता','गवर्नर' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
साउथ का सुपरस्टार, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग, खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर
साउथ का सुपरस्टार, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग, खड़ा किया 3300 करोड़ का एम्पायर
साउथ सिनेमा
137% से ज्यादा का धमाकेदार प्रॉफिट, थिएटर्स के बाद अब OTT पर भी भौकाल काट रही है ये साउथ फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर 137.69% का बंपर मुनाफा, अब OTT पर गदर मचा रही है ये साउथ ब्लॉकबस्टर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
क्रिकेट
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया
बॉलीवुड
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर 'गुड्डू भैया' ने दिया बड़ा अपडेट, अली फजल बोले- 'ये एक एक्सपेरिमेंट है'
'सीजन 1 की पूरी ओरिजिनल कास्ट आ रही वापस', 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर बोले अली फजल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
एग्रीकल्चर
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
अरहर की फसल से पाना है दोगुना उत्पादन? इन आसान बातों का बुवाई के समय रखें खास ध्यान
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget