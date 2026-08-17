'क्या बीफ पसंद है?', मालविका शर्मा से पूछा ऐसा सवाल, एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल

एक्ट्रेस मालविका शर्मा खबरों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में केरल मीडिया के साथ बातचीत की. मालविका महाराष्ट्र में रहती हैं, हालांकि, वो अपकमिंग मलयालम फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' को प्रमोट करने के लिए केरल आईं. लेकिन इस प्रमोशनल इवेंट में एक्ट्रेस से ऐसा सवाल पूछा गया, जिसे सुनकर वो ऑकवर्ड हो गई.

मालविका से पूछा गया ऐसा सवाल

मीडिया से बातचीत में एक रिपोर्टर ने एक्ट्रेस से पूछा कि क्या उन्हें बीफ पसंद है? इस सवाल से एक्ट्रेस अनकम्फर्टेबल हो गईं. इसके बाद एक्ट्रेस साफ-साफ जवाब दिया और कहा कि वो मीट नहीं खाती हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं वेजिटेरियन हूं, तो मैंने कभी बीफ ट्राई नहीं किया.' मालविका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना है. इसी के साथ जिसने सवाल पूछा उसे काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है.

ये भी पढ़ें- 15 सालों से यश ने नहीं दी एक भी फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस के हैं किंग, 'टॉक्सिक' का क्या होगा हाल?

Kerala saaar beef saar 🤧



- Malavika Sharma, from Maharashtra

- Acted in Khalifa, a Malayalam movie

- Came to do promotion in Kerala

- Met Kerala media for the first time

- Within 2 minutes, they asked, “Did you like beef?”

- She felt irked but replied she’s a vegetarian



Will… pic.twitter.com/Zpff0x0Xmu — S Kumar (@SKumararchives) August 17, 2026

इन फिल्मों में दिखीं मालविका

मालविका के करियर की बात करें तो उन्होंने मलयालम सिनेमा, तेलुगू सिनेमा और कन्नड़ सिनेमा में काम किया है. मालविका ने 2018 में तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. वो फिल्म नेला टिकट में दिखी थीं. इसके बाद वो 2021 में फिल्म रेड में दिखीं. ये तमिल फिल्म थी. 2022 में उन्होंने Coffee with Kadhal फिल्म की थी. वो 2024 में फिल्म 'भीमा' में नजर आई थीं. इसी साल उन्होंने Harom Hara नाम की भी फिल्म की.

ये भी पढ़ें- 'लेनिन' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म

बता दें कि एक्ट्रेस 27 साल की हैं. उनका जन्म 26 जनवरी 1999 को हुआ था. वो मुंबई से बिलॉन्ग करती हैं. उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है. उन्होंने लॉ में करियर भी बनाया. हालांकि, अब वो ग्लैमर की दुनिया में किस्मत आजमा रही हैं. एक्ट्रेस जब केरल पहुंची तो वहां के एयरपोर्ट से भी उनका वीडियो वायरल है. वो एयरपोर्ट पर व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में दिखीं. उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था और बालों को खुला रखा था. अपने लुक को व्हाइट शूज से कंप्लीट किया. उन्होंने पैपराजी को हाय भी बोला.

कब रिलीज होगी 'खलीफा: द इंट्रो'?

मालविका की फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म 20 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन, नील नितिन मुकेश, मालविका शर्मा, कायादु लोहार जैसे स्टार्स दिखएंगे. फिल्म को वैशाख ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मोहनलाल ने एक कैमियो भी है.