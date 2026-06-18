साल 2022 में आई इस मराठी फिल्म ने रचा था इतिहास, 15 करोड़ के बजट में कमाया था 308% प्रॉफिट

मराठी सिनेमा की कई फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही हैं. इनमें राजा शिवाजी से देऊल बंद 2 तक शामिल हैं. इन फिल्मों ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई कर ली है. लेकिन साल 2022 में आई एक और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 300 फीसदी मुनाफा कमाया था और मेकर्स को मालामाल कर दिया था. जानते है ये कौन सी फिल्म थी?

‘वेड’ ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई

दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2022 में आई ‘वेड’ की, इस फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने लीड रोल प्ले किया था. इस रोमांटिक ड्रामा की कहानी से लेकर स्टार कास्ट की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

बता दें कि यह फिल्म रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी पहली फ़िल्म थी और इसके ज़रिए उन्होंने पूरे 4 साल बाद मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में वापसी की थी. उनकी पिछली फ़िल्म 'मौली' 2018 में रिलीज़ हुई थी, जो बॉक्स ऑफ़िस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन ‘वेड’ के साथ उन्होंने मराठी सिनेमा में इतिहास रच दिया था. ‘वेड’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने थिएट्रिकल रन के दौरान 61.2 करोड़ की कमाई की थी.

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‘वेड’ कितना कमाया था मुनाफा

‘वेड’ ने मोटा मुनाफा कमाकर मेकर्स की तिजोरियां भर दी थीं. दरअसल ये फिल्म 15 करोड के बजट में बनी थी और इसने 61.2 करोड़ की कमाई कर 46.2 करोड़ का रिर्टन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया था जिसका मतलब है कि इस फिल्म ने 308% प्रॉफिट कमाया था. ये मराठी सिनेमा की पांचवीं सबसे बड़ी फिल्म है.

‘वेड’ के बारे में

बता दें कि 'वेड' 30 दिसंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी और इसमें रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने लीड रोल प्ले किया था. वहीं सपोर्टिंग कलाकारों में अशोक सराफ और जिया शंकर सहित कई कलाकार थे. रिलीज़ के समय, 'वेड' को क्रिटिक्स से तारीफ़ तो मिली, लेकिन इसकी स्लो स्क्रीनप्ले के लिए इसकी आलोचना भी हुई थी. हालांकि, दर्शकों के बीच इस मराठी फिल्म का ट्रेंड बहुत ज़बरदस्त रहा था.

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