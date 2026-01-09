25 कट्स के साथ सेंसर बोर्ड में पास हुई 'पराशक्ति', जानें कितनी लंबी है शिवकार्तिकेय की फिल्म

साउथ के सुपरस्टार शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'पराशक्ति' अब बिना किसी रुकावट के 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने फिल्म को यूए (16+) सर्टिफिकेट दे दिया है. इससे लंबे समय से अटके हुए सर्टिफिकेट का मुद्दा खत्म हो गया.

प्रोडक्शन हाउस रेड जाइंट मूवीज और डॉन पिक्चर्स ने इस खबर की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. फैंस के साथ यह खुशी शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- 'एक आग जो सभी उम्र के बारे में बात करती है. पराशक्ति को यू/ए के साथ सेंसर किया गया. कल से दुनिया भर के सिनेमाघरों में हड़ताल. पराशक्ति फ्रॉम पोंगल पाराशक्ति फ्रॉम जनवरी10.'

सीबीएफसी से मिली मंजूरी

मेकर्स की इस घोषणा के साथ ये कंफर्म हो गया है कि 'पराशक्ति' अपने शेड्यूल टाइम पर ही दर्शकों के बीच रिलीज होगी. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, 'पराशक्ति' 1960 के दशक के तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों के चित्रण के कारण शुरुआत में सीबीएफसी ने लगभग 23 कट्स लगाने का सुझाव दिया था. इस निर्देशक सुधा कोंगारा ने मुंबई स्थित बोर्ड से सीधे कहा था कि वह इस ऐतिहासिक संदर्भ को बदलने वाले किसी भी कट को वे स्वीकार नहीं करेंगी. अब काफी मशक्कत के बाद अब फिल्म को मंजूरी मिल गई.

क्या है फिल्म की कहानी?

'पराशक्ति' फिल्म का निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है. फिल्म में शिवकार्तिकेयन के साथ-साथ अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म में 1965 के पोलाची और तमिलनाडु में हुए छात्र आंदोलनों की पृष्ठभूमि दिखाई गई है. यह फिल्म सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव और ऐतिहासिक घटनाओं को पर्दे पर जीवंत तरीके से पेश करने का प्रयास करती है. फिल्म का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे.