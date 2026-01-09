'द राजा साब' का सीक्वल कंफर्म, टाइटल होगा 'राजा साब 2: सर्कस 1935'

प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को चौंका दिया. फिल्म के आखिर में ऐसा ट्विस्ट डाला गया है, जिससे साफ हो गया कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती. क्लोजिंग सीन में मेकर्स ने इशारा दे दिया है कि इसका सीक्वल आएगा, जिसका टाइटल होगा ‘राजा साब 2: सर्कस 1935’.

हॉरर-कॉमेडी से खुले बड़े यूनिवर्स के दरवाजे

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, द राजा साब भले ही एक बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी के तौर पर सामने आई हो, लेकिन फिल्म का एंडिंग पार्ट एक कहीं बड़े और मिस्टीरियस यूनिवर्स की झलक देता है. राजा साब- ‘सर्कस 1935’ नाम से साफ है कि अगली फिल्म दर्शकों को अतीत में ले जाएगी. 1930 के दशक का बैकड्रॉप अपने आप में ही एक्ससाइटमेंट पैदा करने वाला है.





1930 का सर्कस और मिस्टीरियस यूनिवर्स

सीक्वल का टाइटल ये इशारा कर रहा है कि आने वाली कहानी एक पुराने डरावने सर्कस की पृष्ठभूमि में रची जाएगी. जहां हर कोना किसी राज को छुपाए होगा. मिस्ट्री, डर और रोमांच का यह मेल दर्शकों को एक बिल्कुल नई दुनिया में ले कर जाएगा. खास बात ये है कि ये दौर भारतीय सिनेमा में, खासकर हॉरर-कॉमेडी जॉनर में, बहुत कम देखने को मिला है. अगर इसे सही तरीके से पेश किया गया, तो ये फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल नई माइंड ब्लोइंग साबित होगा.

फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट

प्रभास का लार्जर-दैन-लाइफ अंदाज, शानदार विजुअल्स और फिल्म का स्केल पहले ही चर्चा में है. अब सीक्वल के ऐलान ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर ‘राजा साब 2’ को लेकर कयासों का दौर शुरू हो चुका है. हालांकि मेकर्स ने अभी सीक्वल की शूटिंग टाइमलाइन या कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। लेकिन इतना तय है कि द राजा साब को एक बड़ी फ्रेंचाइजी के तौर पर प्लान किया जा रहा है.

बता दें कि 'द राजा साब' में प्रभास के साथ-साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को और मजबूत बनाती है.