शादी की 15वीं सालगिरह पर अल्लू अर्जुन ने किया रोमांटिक पोस्ट, पत्नी स्नेहा रेड्डी पर लुटाया प्यार
Allu Arjun Anniversary: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी आज शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे है. इसी मौके पर अल्लू अर्जुन ने स्नेहा के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की और प्यार लुटाया.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज यानी 6 मार्च को अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे है. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी स्नेहा रेड्डी के साथ तस्वीरें शेयर की और उन्हें बधाई देते हुए भावुक और प्यार भरा नोट लिखा. अल्लू अर्जुन ने जैसे ही यह पोस्ट शेयर किया, फैंस ने भी उनदोनों पर प्यार बरसाना शुरू कर दिया.
अल्लू अर्जुन ने पत्नी पर लुटाया प्यार
अल्लू अर्जुन ने एक प्यारी सी तस्वीर शेयर कर लिखा, 'सालगिरह मुबारक हो क्यूटी. 15 साल का साथ, तुम्हारे बिना यह सफर मुमकिन नहीं था.' इसके बाद फैंस से लेकर फिल्मी सितारें भी उन्हें बधाई देने लगे. तस्वीर में अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की जोड़ी बहुत ही शानदार लग रही है. स्नेहा ने डार्क ब्लू कलर का चमकदार गाउन पहना है और अल्लू अर्जुन काले रंग के सूट में स्टाइलिश नजर आ रहे है. वहीं स्टोरी में लगे तस्वीर में अल्लू ने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसमें स्नेहा उन्हें हंसते हुए प्यार से देख रही है. इस फोटो के साथ अल्लू ने लिखा, '15वीं सालगिरह, हंसी और साथ से भरी जिंदगी.'
कैसे बनी अल्लू और स्नेहा की जोड़ी?
इसके अलावा स्नेहा रेड्डी ने भी 4 तस्वीरें शेयर कर लिखा, '15 साल बाद, हमने प्यार सा भरा जीवन, मेरे लिए सबकुछ बन चुका परिवार और प्यार से भरा घर बनाया है. हमारे दो प्यारे बच्चे, दो कुत्ते और अनगिनत यादें. हर पड़ाव पर मेरे साथी बनने के लिए धन्यवाद. सालगिरह मुबारक.' बता दें, अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी की मुलाकात दोस्तों के जरिए हुई थी. पहले दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से की थी, लेकिन बाद में यह प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली. आज उनकी शादी को 15 साल हो गए है और आज भी दोनों के बीच पहले जैसा ही प्यार है. साथ ही दोनों 2 बच्चों के माता-पिता है और उनके बेटे का नाम अल्लू अयान है और बेटी का नाम अल्लू अरहा है.
